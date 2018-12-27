После ЧП в аэропорту Гатвик в Британии разместят системы обнаружения дронов

ЛОНДОН, 24 дек - РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена разместить специальные системы обнаружения беспилотных устройств по всей стране, чтобы предотвратить инциденты, подобные ситуации в аэропорту Гатвик, сообщил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Работа лондонского аэропорт Гатвик 20 декабря несколько раз приостанавливалась из-за беспилотников. Как отмечало руководство аэропорта, речь идет о некой сознательной акции, причем хорошо просчитанной - дроны появлялись в те моменты, когда планировалось открыть взлетно-посадочную полосу. По утверждению полиции Сассекса, инцидент, нарушивший планы более 100 тысяч человек, не связан с терроризмом. На данный момент прием и отправка самолетов возобновлены.

По словам Уоллеса, широкое распространение таких устройств и применение военных контрмер в гражданской среде означает, что простых решений борьбы с этим явлением быть не может.

"Однако я могу сказать, что теперь мы можем развернуть системы обнаружения (беспилотных устройств) по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой", - написал он в своём Twitter.

Также министр подчеркнул, что те, кто применил дроны в преступных целях, должны понести серьёзное наказание, когда будут пойманы.