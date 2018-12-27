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27.12.2018
Lenta.ru

Синтез Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС оказался "общегосударственной тайной"

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИ Новости

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) является новым шагом в создании дальних бомбардировщиков и бомбардировщиков-стратегов, заявил ТАСС бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Новый самолет, макет которого уже создан в КБ (конструкторское бюро — прим. "Ленты.ру"), основные ТТХ (тактико-технические характеристики — прим. "Ленты.ру") которого уже заданы, станет синтезом всего самого лучшего, что есть сегодня в Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. Характеристики и особенности его находятся под строжайшим секретом — это даже не научная, а общегосударственная тайна", — сказал сенатор.

Бондарев добавил, что ВКС начнут получать ПАК ДА в 2025-2028 годы, а "темпы создания данного новейшего самолета очень высоки".

В октябре стало известно, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации получит силовую установку, рассчитанную на выполнение полета продолжительностью 30 часов, работу при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия и устойчивость к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.

О начале работ по созданию ПАК ДА в ноябре заявили в "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). В ноябре 2017 года сообщалось, что ПАК ДА обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит к дозвуковому классу самолетов.

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий.

26.12.2018
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Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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ОАК
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Бондарев Виктор
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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