На строящемся в Калининраде БДК "Петр Моргунов" запустили первый дизель-генератор

Планируется, что корабль должен выйти на испытания не позднее марта следующего года, а в июне - начать заводские ходовые испытания

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Первый дизель-генератор запущен на большом десантном корабле (БДК) "Петр Моргунов", строящемся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде по заказу Минобороны РФ. Об этом сообщила во вторник заводская газета "Вперед" со ссылкой на ответственного сдатчика этого заказа Сергея Панфилова.

"Всего на корабле (БДК "Петр Моргунов") четыре дизель-генератора, два - в кормовом и два - в носовом машинном отделении. И пока с остальными ведутся наладочные и подготовительные работы, мы приняли решение запустить первый - в кормовом машинном отделении. Это начало очередного очень насыщенного этапа строительства корабля - подготовки к швартовным испытаниям и поселению экипажа, которое ожидается весной следующего года", - рассказал Панфилов, заметив, что заводчане уже увидели "первый дым из трубы корабля".

Как сообщалось со ссылкой на генерального директора завода "Янтарь" Эдуарда Ефимова, степень готовности БДК "Петр Моргунов" высока. По его словам, выйти на испытания корабль должен не позднее марта 2019 года, а в июне - начать заводские ходовые испытания.

Контракт на строительство БДК "Петр Моргунов" - первого серийного корабля проекта 11711 был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, заложили корабль на заводском стапеле в июне 2015 года. "Петр Моргунов" был спущен на воду 25 мая 2018 года. Головной корабль этого проекта "Иван Грен" принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года.

БДК проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, корабль оснащен транспортно-боевым вертолетом Ка-29.

По сообщениям СМИ, на базе проекта 11711 может быть создан десантный корабль водоизмещением в несколько раз превышающем водоизмещение БДК класса "Иван Грен".