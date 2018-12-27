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27.12.2018
Военное обозрение

В Израиле отрицают заявления о перехвате большинства ракет средствами ПВО САР

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Появляются подробности ночной атаки сирийской столицы со стороны Израиля. Информационное агентство SANA сообщает о том, что расчётам сирийских ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, целью которых в очередной раз была воздушная гавань Дамаска и некоторые другие объекты в столичной провинции. При этом отмечается, что несколько ракет всё же достигли территории аэропорта, нанеся ущерб складу боеприпасов.

Источник изображения: Фейсбук/ЦАХАЛ

В общей сложности, ракетный обстрел продолжался около полутора часов.

По последней информации, в результате израильского удара ранения получили трое военнослужащих сирийских правительственных войск.

Израильские информационные ресурсы заявляют, что Израиль в качестве объектов для атаки избрал "объекты группировки "Хизбалла" и Ирана".

По некоторым данным, ракетные удары по территории Сирии наносились израильскими боевыми самолётами из воздушного пространства Ливана. Отмечается, что в общей сложности по объектам в провинции Дамаск израильские военные выпустили не менее 22 ракет.

Если верить сообщениям ближневосточных источников, то это первая израильская воздушная атака с 29 ноября.

Ранее в израильском Минобороны заявили, что после вывода войск США из Сирии Израиль получает возможность "свободного выбора целей для нанесения авиаударов".

Перехват большинства ракет сирийскими средствами ПВО израильские источники отрицают, заявляют, что все ракеты достигли целей.

26.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
США
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