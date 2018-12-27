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27.12.2018
Военное обозрение

Расчёты "Тор-М2У" провели стрельбы в Астраханской области

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Подразделения ПВО 58-1 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Южной Осетии, провели стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области, сообщает телеканал Звезда.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам представителя ЮВО Вадима Астафьева, в ходе стрельб расчеты комплексов уничтожили около 10 скоростных мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на разных высотах.

Также военнослужащие отработали заряжание зенитных комплексов "Тор". По завершении стрельб личный состав возвратился к месту постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство.

Как рассказал в интервью газете Красная звезда начальник войск ПВО Александр Леонов, планомерное перевооружение позволит войскам к 2020 году нарастить боевые возможности в 1,3 раза.

В следующем году будет продолжена поставка в подразделения ЗРК малой дальности "Тор-М2", которые зарекомендовали себя, в том числе и в Сирии, как эффективное средство борьбы с высокоточным оружием и беспилотными аппаратами.

Также запланировано перевооружение зенитной бригады средней дальности на ЗРК "Бук-МЗ"

Кроме того, по словам Леонова, "на одном из стратегических направлений" планируется сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4.

Напомним, 26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны.

26.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Южная Осетия
Продукция
Tор-М2
С-300
С-300В
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Минoбороны РФ
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2020-й год
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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