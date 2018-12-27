Расчёты "Тор-М2У" провели стрельбы в Астраханской области

Подразделения ПВО 58-1 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Южной Осетии, провели стыковочные стрельбы на полигоне в Астраханской области, сообщает телеканал Звезда.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам представителя ЮВО Вадима Астафьева, в ходе стрельб расчеты комплексов уничтожили около 10 скоростных мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на разных высотах.

Также военнослужащие отработали заряжание зенитных комплексов "Тор". По завершении стрельб личный состав возвратился к месту постоянной дислокации и заступил на боевое дежурство.

Как рассказал в интервью газете Красная звезда начальник войск ПВО Александр Леонов, планомерное перевооружение позволит войскам к 2020 году нарастить боевые возможности в 1,3 раза.

В следующем году будет продолжена поставка в подразделения ЗРК малой дальности "Тор-М2", которые зарекомендовали себя, в том числе и в Сирии, как эффективное средство борьбы с высокоточным оружием и беспилотными аппаратами.

Также запланировано перевооружение зенитной бригады средней дальности на ЗРК "Бук-МЗ"

Кроме того, по словам Леонова, "на одном из стратегических направлений" планируется сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4.

Напомним, 26 декабря в России отмечается День войсковой противовоздушной обороны.