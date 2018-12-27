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27.12.2018
Военное обозрение

Берлин выступает против ракет США с ядерными боеголовками в Европе

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В случае прекращения действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Германия выступит против размещения на территории Европы ракет средней дальности, оснащенных ядерными боезарядами, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью агентству dpa.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

По словам министра, Европа не должна становиться площадкой для наращивания вооружения. В случае разрыва ДРСМД, размещение новых средних ракет в Европе, столкнется с большим сопротивлением Берлина, тем более, что в Германии считают неправильным ответом на возникшие угрозы современности наращивание ядерных вооружений. Политика "холодной войны" и "гонка вооружений" соответствуют 80-м годам 20 века и не соответствуют современности, добавил Маас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также заявил, что в альянсе не ожидают, что в ответ на разрыв договора ДРСМД США разместят в Европе новые средние ракеты с ядерными боеголовками.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты уже приняли решение о выходе из ДРСМД, прикрываясь обвинением в нарушении условий договора Россию.

26.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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