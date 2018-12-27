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27.12.2018
Военное обозрение

Бельгийские военнослужащие миссии НАТО замерзают в Эстонии

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Военнослужащие бельгийских вооруженных сил, участвующие в миссии НАТО в Эстонии, опасаются обморожений из-за отсутствия надлежащего зимнего обмундирования, заявил глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен, пишет газета De Standaard.

Источник изображения: https://www.shephardmedia.com/

По словам Роже Уссен, бельгийская армия направила в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению присутствия, 270 военнослужащих, экипировав их ненадлежащим зимним обмундированием. Бельгийским солдатам выдали балаклавы 1950 года выпуска, армейские бахилы, неподходящие под ботинки, а также не поставили необходимое количество защитных очков. Операция по поддержанию миссии НАТО планировалась еще год назад, но за это время Минобороны Бельгии не смогло приобрести нужной зимней экипировки.

Хотя в настоящее время температура в Эстонии не опускается ниже нуля градусов, военнослужащие бельгийской армии опасаются, что температура опустится ниже 30 градусов, а это угрожает жизни и здоровью.

Возникла угроза обморожения

- заявил глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен

Между тем, в военном ведомстве Бельгии уже заверили, что в ближайшее время груз с зимним обмундированием для бельгийских военнослужащих контингента НАТО отправится в Эстонию.

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Эстония
Проекты
NATO
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