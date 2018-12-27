Войти
27.12.2018
Известия.ru

Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой

332
1
0
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" во время испытаний
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" во время испытаний.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новейшая гиперзвуковая система "Авангард" обеспечит безопасность России на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин после проведения успешных испытаний комплекса.

"Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны вероятного противника. Это большой успех и большая победа", — цитирует главу государства "Интерфакс".

По его словам, уже в следующем году система начнет поступать на вооружение Российской армии. Он также пообещал, что власти продолжат содействовать разработке новейшего вооружения.

"Предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генштаб и Министерство обороны РФ считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием", — добавил Путин.

Испытали успешно26 декабря Минобороны России по поручению президента произвело успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Глава государства, находясь в Национальном центре управления обороной, лично отдал команду о начале испытаний.

Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Крылатый блок совершил "вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование" и в назначенное время поразил цель.

Как отметили в Кремле, программа зачетных летных испытаний "Авангарда" выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В США "Авангарды" только проектируют…Комментируя состоявшиеся испытания новейшей гиперзвуковой системы, президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков отметил, что Соединенные Штаты в разработке подобных комплексов отстают от РФ не на один год.

"Россия на 5–6 лет опережает американцев, у которых аналогичное "Авангарду" вооружение находится на стадии проектов", — приводит его слова "РИА Новости". Эксперт подчеркнул, что успешные испытания комплекса дают гарантированное преодоление российским вооружением систем противоракетной обороны.

Как ожидается, первый полк "Авангарда" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии, расположенной в Оренбургской области, откуда 26 декабря был произведен успешный пуск.

Возможности крылатого блока системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.

 

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
30.10.2018
Супероружие России оказалось малочисленным
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
08.06.2018
Новые ракеты будут в войсках к 2020 году и обеспечат долгосрочный паритет
24.05.2018
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
21.03.2018
Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
02.03.2018
Путин представил новейшие виды российского вооружения
1 комментарий
№1
27.12.2018 03:03
для начала поставили бы на боевое дежурство первую дивизию РВСН с БМ Авангард, а потом уже можно и хвалиться.....
О таком оружии нужно молчать до последнего, пока разведка не рассекретит, а у наших
"помело" работает на два порядка  быстрее чем ВПК....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 06:28
  • 2
На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
  • 27.12 04:39
  • 1
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
  • 27.12 03:03
  • 1
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 27.12 02:55
  • 4
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 27.12 02:45
  • 1
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
  • 27.12 02:10
  • 1
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
  • 27.12 00:58
  • 4
Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"
  • 27.12 00:45
  • 83
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 26.12 23:16
  • 3
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 22:29
  • 5
На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России
  • 26.12 22:23
  • 1
"Ангару-А5" продули и изменили
  • 26.12 22:14
  • 33
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 26.12 22:01
  • 47
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 22:00
  • 1
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
  • 26.12 21:59
  • 1
Стрелы Нетаньяху