Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой

Новейшая гиперзвуковая система "Авангард" обеспечит безопасность России на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин после проведения успешных испытаний комплекса.

"Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны вероятного противника. Это большой успех и большая победа", — цитирует главу государства "Интерфакс".

По его словам, уже в следующем году система начнет поступать на вооружение Российской армии. Он также пообещал, что власти продолжат содействовать разработке новейшего вооружения.

"Предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генштаб и Министерство обороны РФ считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием", — добавил Путин.

Испытали успешно26 декабря Минобороны России по поручению президента произвело успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Глава государства, находясь в Национальном центре управления обороной, лично отдал команду о начале испытаний.

Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Крылатый блок совершил "вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование" и в назначенное время поразил цель.

Как отметили в Кремле, программа зачетных летных испытаний "Авангарда" выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В США "Авангарды" только проектируют…Комментируя состоявшиеся испытания новейшей гиперзвуковой системы, президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков отметил, что Соединенные Штаты в разработке подобных комплексов отстают от РФ не на один год.

"Россия на 5–6 лет опережает американцев, у которых аналогичное "Авангарду" вооружение находится на стадии проектов", — приводит его слова "РИА Новости". Эксперт подчеркнул, что успешные испытания комплекса дают гарантированное преодоление российским вооружением систем противоракетной обороны.

Как ожидается, первый полк "Авангарда" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии, расположенной в Оренбургской области, откуда 26 декабря был произведен успешный пуск.

Возможности крылатого блока системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. Так, ракеты способны летать в плотных слоях атмосферы со скоростью, в 20 раз превышающей звуковую.