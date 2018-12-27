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27.12.2018
Военное обозрение

В инженерные войска поступила "железная дорожка"

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КВД на автомобиле КамАЗ-63501
Комплекс оперативного развертывания временных дорог на автомобиле КамАЗ-63501.
Источник изображения: Алексей Моисеев

Понтонно-мостовое соединение, дислоцированное во Владимирской области, первым в ВС РФ получило 12 единиц новой специальной техники, сообщает Российская газета.

Согласно информации, речь идет о многоцелевой механизированной системе оперативного развертывания временных дорог.

Данный инженерный комплекс был впервые продемонстрирован на международном форуме "Армия-2017". За свою оригинальную и надежную конструкцию он получил прозвища "Железный ковер" и "Волшебная дорожка". В создании дорожной ленты применены современные облегченные материалы с повышенной износостойкостью.

КРВД смонтирован на базе четырехосного полноприводного автомобиля КамАЗ-63501, который уже завоевал себе хорошую репутацию в различных родах войск.

Комплекс предназначен для быстрого создания временный транспортных путей в тех местах, где передвижение военной техники затруднено, например, на заболоченной местности, сыпучем грунте и т.п. Он также прекрасно показал себя при сооружении подходов к мостам и переправам через водную преграду.

Одна такая "волшебная дорожка" имеет длину 50 метров и раскладывается всего за 5 минут. По ней могут проезжать как тяжелые колесные машины, так и гусеничная техника весом до 60 тонн.

26.12.2018
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