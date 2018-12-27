Минобороны показало кадры боевых стрельб ЗРК "Тор"

Российское Министерство обороны обнародовало кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2У".

Видео 26 декабря опубликовал телеканал "Звезда".

Стрельбы провело подразделение противовоздушной обороны мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне в Астраханской области, рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили около десяти скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах", –– сообщил он.

Личный состав отработал нормативы и порядок заряжания ЗРК "Тор".

Тор-М2У способен вести огонь на ходу без остановки.

25 декабря было опубликовано видео учений с отражением комплексами С-300 ракетного удара.