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27.12.2018
Известия.ru

Минобороны показало кадры боевых стрельб ЗРК "Тор"

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ЗРК «Тор-М2У»
ЗРК «Тор-М2У».
Источник изображения: ТАСС/Сергей Бобылев

Российское Министерство обороны обнародовало кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2У".

Видео 26 декабря опубликовал телеканал "Звезда".



Стрельбы провело подразделение противовоздушной обороны мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на полигоне в Астраханской области, рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе проведения стрельб расчеты комплексов уничтожили около десяти скоростных маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах", –– сообщил он.

Личный состав отработал нормативы и порядок заряжания ЗРК "Тор".

Тор-М2У способен вести огонь на ходу без остановки.

25 декабря было опубликовано видео учений с отражением комплексами С-300 ракетного удара.

 

26.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
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