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27.12.2018
Военное обозрение

Данные ВЦИОМ об отношении россиян к Вооруженным силам РФ

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян уверена в том, что состояние Вооруженных сил России на сегодняшний день позволит защитить страну в случае возникновения реальной военной угрозы, сообщает Интерфакс.

Источник изображения: http://stat.mil.ru

По результатам опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов, в том числе военнослужащие, члены семей военнослужащих и молодежь допризывного возраста, 92% россиян уверены, что армия способна защитить их при возникновении угрозы военного характера со стороны других стран. В 2013 году этот показатель был на уровне 66%.

По результатам опроса, 61% россиян полагает, что ВС России находятся в хорошем состоянии. Еще 27% опрошенных считает, что состояние Вооруженных сил находится на среднем уровне. Лишь 5% опрошенных уверены, что армия не в состоянии обеспечить защиту в случае возникновения военной угрозы, отмечают во ВЦИОМ.

66% респондентов полагает, что для России существует военная угроза со стороны других стран.

Деятельность Вооруженных сил России в целом одобряют 87% опрошенных.

Опросы были проведены в ноябре-декабре текущего года.

26.12.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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