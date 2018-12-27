В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
В корпорации "Ростех" разрабатывается новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат", передает РИА Новости сообщение директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхими компании Сергея Абрамова.
Источник изображения: www.vitalykuzmin.net
Недавно в открытом доступе появилась информация о подготовке к испытаниям нового ракетного комплекса "Булат". Корреспондент попросил Абрамова рассказать подробнее об этом оружии.
Да, действительно, такая работа есть. Но больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете,
ответил он.
Ранее сообщалось, что новая система будет устанавливаться на перспективную бронетехнику.
Как рассказывали источники, на международном форуме "Армия-2017" был представлен перспективный бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем "Эпоха". Данный модуль щедро снабжен различным оружием, в том числе пока неизвестным широкой публике.
Комплекс вооружения представлен пулеметом ПКТМ, ПТУР "Корнет", а также 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и малогабаритными управляемыми ракетами "Булат", предназначенными для уничтожения живой силы и незащищенной техники противника.
Пусковую установку нового комплекса на 8 ракет смонтировали на крыше модуля. Судя по всему, кассета с "Булатами" сделана выдвижной, то есть в транспортном положении убирается внутрь башни. Стрельба из комплекса ведется в переднюю полусферу. Для его наведения требуется поворот всей башни.
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