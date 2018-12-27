Путин: будут предприняты дополнительные меры по разработке новейших систем вооружения

В среду президент в Национальном центре управления обороной наблюдал за испытательным пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Власти России примут дополнительные меры по разработке новейших систем вооружения, которыми планируется оснастить армию и флот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Национальном центре управления обороной, откуда в среду он наблюдал за испытательным пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

"Что касается вообще этой тематики, я знаю, как организована работа, мы потом еще поговорим с генеральным конструктором, поговорим с другими коллегами: предпримем дополнительные меры для безусловного обеспечения результатов по всем параллельным темам, которые Генштаб и Министерство обороны считают перспективными для оснащения армии и флота новейшими системами вооружения, в том числе и гиперзвуковым оружием", - сказал Путин, выступление которого было показано в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее в среду Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего провело зачетные летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона Кура в Камчатском крае.

Подарок стране к Новому году

"Это большой успех и большая победа, - подчеркнул Путин после испытаний. - Это замечательный, отличный подарок стране к Новому году".

Президент обратился к генеральному конструктору, инженерам, рабочим и ко всем, кто создавал эту перспективную систему. "Поздравляю вас с большим событием в жизни Вооруженных Сил и в деле обеспечения безопасности российского государства, - сказал российский лидер. - Работа была большая, длительная, сложная, потребовала прорывных решений на принципиальных направлениях и все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано". По его оценке, новая гиперзвуковая система "Авангард" не уязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника.

Президент добавил, что уже в следующем году система "Авангард" будет поступать на вооружение и добавил, что будет сформирован специальный полк, который приступит к боевому дежурству. "Дальше будем работать по планам по этой системе и другим перспективным системам для оснащения армии и флота", - заверил глава российского государства, выразив надежду на то, что в дальнейшем работа будет выстраиваться столь же слажено.

Система "Авангард"

Впервые о создании ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком Путин рассказал 1 марта в своем послании Федеральному собранию. Чуть позже во время "Прямой линии" 7 июня 2018 года глава государства сообщил, что система находится уже в промышленном производстве и планируется к поставкам в ВС РФ в 2019 году. Первоначально носителем стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, впоследствии - новейшая тяжелая ракета "Сармат".

Как сообщил 17 декабря в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. На годовой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что всего в 2019 году на боевое дежурство должны заступить 31 шахтная пусковая установка ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард". Министр не уточнял, какую долю из этого количества составят "Авангарды".

По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Ракета УР-100Н УТТХ - глубокая модификация созданного ОКБ-52 Владимира Челомея в 1960-х годах ракетного комплекса УР-100. Принята на вооружение в 1980 году. В настоящее время на вооружении РВСН, по данным открытых источников, находится 30 таких ракет шахтного базирования. Стартовая масса - около 100 тонн, забрасываемая - около 4,5 т.