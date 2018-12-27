Правительство Испании одобрило реализацию ряда крупных программ по модернизации вооружений

ЦАМТО, 26 декабря. Правительство Испании одобрило реализацию программ модернизации военной техники общей стоимостью 7,33 млрд. евро (8,2 млрд. долл.), назвав финансирование данных проектов "социальными расходами", которые позволят создать тысячи рабочих мест.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Министерство обороны Испании, военное ведомство приступит к реализации трех программ, общая стоимость которых оценивается в 7,33 млрд. евро (8,2 млрд. долл.). Проекты будут выполняться до 2032 года.

Так, правительство объявило, что государственная группа Navantia построит для ВМС страны пять фрегатов общей стоимостью 4,325 млрд. евро. Финансирование будет осуществляться с 2019 по 2032 гг. Новые корабли заменят фрегаты класса "Санта Мария", которые эксплуатируются более 35 лет.

Еще 2,1 млрд. евро будут направлены на разработку и производство 348 новых бронемашин VCR с колесной формулой 8x8. Они заменят состоящую на вооружении устаревшую бронетехнику, не обеспечивающую требуемый уровень защиты личного состава ВС страны. Новые ББМ должны быть поставлены к 2025 году. В радиоинтервью министр обороны Маргарита Роблес упомянула инцидент в Ливане в 2007 году, когда несколько испанских военнослужащих погибли в т.ч. из-за того, что бронемашина BMR не была оснащена необходимым бронированием.

По данным "Эль Паис", новая ББМ VCR, которую неофициально называют "Драгон" заменит устаревшие бронемашины BMR, выведенные из Афганистана и Ирака из-за низкого уровня защиты. Кабинет министров утвердил только первый этап программы, которая, предположительно, будет включать поставку в общей сложности 998 ББМ и обойдется в 3,836 млрд. евро. Правительство уже инвестировало 92 млн. евро в реализуемую компаниями Santa Barbara Sistemas, Indra и SAPA программу "Драгон". Поставка пяти технологических демонстраторов была запланирована на ноябрь прошлого года, но была перенесена на июль 2019 года после запроса СВ шестого прототипа для проверки мобильности, дистанционно управляемого модуля вооружения национального производства и принятия решения о взрывных испытаниях двух ББМ для оценки уровня их защиты от подрыва на минах.

Третья программа предусматривает проведение модернизации состоящих на вооружении истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter. Стоимость данной программы оценивается в 906 млн. евро. Всего ВВС Испании заказали 73 самолета этого типа. На текущий момент поставлены 69 истребителей, еще 4 будут переданы заказчику в 2019 году.

По данным НАТО, в 2018 году расходы Испания на оборону составили 0,93% ВВП. К 2024 году, наряду с другими членами НАТО, руководство Испании планирует увеличить долю оборонных расходов до 2% ВВП.

В январе 2018 года, когда у власти находилось правительство консерваторов, было заявлено о намерении в течение семи лет увеличить военные расходы на 73 проц.

В то время социалисты критиковали этот рост, заявляя о необходимости прибегнуть к мерам жесткой экономии. Тем не менее, 14 декабря М.Роблес заявила, что инвестиции в оборону являются "социальными расходами", поскольку способствуют обеспечению безопасности и созданию рабочих мест.

В рамках реализации заявленных проектов правительство планирует за девять лет обеспечить более 7000 рабочих мест в таких провинциях, как Галисия и Астурия. Всего же, по оценкам министерства, эти программы позволят создать как минимум 8500 рабочих мест.

Ранее новое правительство Испании уже одобрило дополнительные расходы на строительство подводных лодок класса S-80 (1,172 млрд. евро), спутников связи (1,397 млрд. евро), модернизацию вертолетов "Чинук" (819 млн. евро) и покупку вертолетов NH-90 (1,381 млрд. евро).