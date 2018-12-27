Компания Aero Vodochody приступила к летным испытаниям УБС L-39NG

ЦАМТО, 26 декабря. Чешская компания Aero Vodochody объявила о состоявшемся 22 декабря первом полете предсерийного учебно-тренировочного самолета / легкого штурмовика L-39NG (с.н. 7001).

В 10:38 самолет выполнил взлет с ВПП аэродрома предприятия, поднялся на высоту 5000 футов (1524 м) и через 26 минут успешно приземлился. В ходе полета были протестированы некоторые маневренные характеристики, включая быстрый набор скорости до 200 узлов (370 км/ч), развороты до 30, 45 и 60 град. Самолет поднялся в воздух в конфигурации, типичной для серийного образца, включая окончательно модернизированные крылья с топливными баками и воздухозаборники.

Как отмечается, начало летных испытаний в соответствии с графиком реализации проекта демонстрирует выполнимость задачи получения сертификата типа к концу 2019 года и поставки первого самолета в первом квартале 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, L-39NG разработан на базе ранее выпускавшегося УБС L-39 с применением новых технологий и оборудования. Церемония выкатки первого L-39NG состоялась 12 октября 2018 года.

Как заявлено, L-39NG может применяться для основной, усовершенствованной подготовки и подготовки пилотов боевых самолетов LIFT (Lead-in Fighter Trainer), сохраняя стоимость турбовинтового самолета. Компания предлагает L-39NG в качестве УТС для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений, а также легкого штурмовика.

Aero Vodochody рассматривает разработку L-39NG как начало возвращения в группу авиапроизводителей мирового класса. Стратегическим партнером и соинвестором Aero Vodochody в рамках проекта L-39NG выступает чешская компания Omnipol.

L-39NG представляет собой однодвигательный двухместный реактивный учебно-тренировочный / легкий ударный самолет с усовершенствованным дизайном стеклянной кабины экипажа, виртуальной бортовой системой обучения и нашлемной системой отображения информации. Он оснащен современным двигателем FJ44-4M компании Williams International, что должно улучшить летные характеристики и снизить затраты на техническое обслуживание. Авионика самолета адаптирована для обучения пилотов боевых самолетов 4-го и 5-го поколений и может быть доработана с учетом требований заказчика. L-39NG оснащен пятью точками подвески вооружения. Самолет является ключевым компонентом разработанной Aero Vodochody инновационной концепции обучения, которая также включает современные наземные системы подготовки, новые методы обучения и широкое использование технологии виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

В течение 2018 года Aero Vodochody объявила о заключении соглашений с первыми покупателями. О подписании первого контракта с ВВС Сенегала было объявлено в апреле. В ходе выставки Farnborough Air Show в июле 2018 года компания объявила о подписании соглашений с двумя новыми международными заказчиками L-39NG и L-39CW – европейской SkyTech и американской частной компанией RSW Aviation на поставку 34 самолетов. С учетом ранее подписанного контракта с Сенегалом, портфель заказов Aero Vodochody составляет 38 самолетов, которые будут произведены в течение следующих 4-5 лет. В настоящее время Aero Vodochody также завершает переговоры с чешской LOM Praha и другими потенциальными клиентами.

Как сообщал ЦАМТО, Aero Vodochody открыла сборочную линию предсерийных L-39NG в январе 2018 года. На первом этапе будут собраны четыре L-39NG. Первый и четвертый самолеты будут использоваться для летных испытаний, второй – для статических испытаний, третий – для испытаний на усталостные нагрузки. Компания рассчитывает выпустить первый серийный самолет к 2020 году и перейти к полномасштабному производству в 2022 году, с темпом производства до 16 ед. L-39NG в год.

Согласно результатам проведенного компанией исследования рынка, в течение следующих 10-15 лет ВВС стран мира потребуется до 3000 реактивных УТС для подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений. По консервативным оценкам, на долю Aero Vodochody придется около 5% этого рынка (150 самолетов).