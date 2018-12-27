Новейший беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны

ЦАМТО, 26 декабря. Новейший беспилотный летательный аппарат "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Он находится в опытной эксплуатации в Минобороны. Какова будет его дальнейшая судьба, сейчас сказать сложно, так как все зависит от требований и пожеланий заказчика", – сказал С.Абрамов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, беспилотники – это тренд сегодняшнего и завтрашнего дня. "Все наши предприятия в той или иной степени работают как над созданием носителей, то есть самих летательных аппаратов, так и в области полезной нагрузки для них. Да, мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США, однако уже сейчас по некоторым продуктам мы не уступаем самым современным аналогам. Думаю, пройдет еще немного времени и у нас в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и беспилотников. В следующем году будет очень много новых продуктов в этой сфере", – цитирует "РИА Новости" С.Абрамова.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Корсар" предназначен для разведки местности, осуществления патрульных и наблюдательных полетов и выполнения аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 120 км. Максимальная скорость БЛА – до 150 км/ч, масса – 200 кг. В настоящее время проводятся работы по постановке комплекса "Корсар" в серийное производство.

Важной особенностью комплекса является его многофункциональность, так как, помимо военного применения, он может быть использован и для решения гражданских задач, таких как мониторинг окружающей среды, контроль автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных пожаров, поиск и спасение людей, передает "РИА Новости".