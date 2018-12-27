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27.12.2018
ЦАМТО

В России создали проект новой РСЗО корабельного базирования

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БДК с РСЗО «Град-М»
Большой десантный корабль с РСЗО «Град-М».
Источник изображения: www.oborona.ru

ЦАМТО, 26 декабря. Проект новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) корабельного базирования создан в России.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"У нас есть новый проект по РСЗО корабельного базирования. Кроме того, есть новинки в области реактивных боеприпасов для таких систем, а также в сфере бомбового вооружения", – сказал С.Абрамов.

Говоря о боеприпасах для РСЗО, он отметил, что речь идет о неуправляемом реактивном снаряде с осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности, а также новом неуправляемом реактивном снаряде с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, отмечает агентство.

С.Абрамов также напомнил, что в 2017 году начато серийное производство корректируемой противолодочной авиационной бомбы нового поколения "Загон-2".

Кроме того, по словам собеседника агентства, на предприятиях корпорации в инициативном порядке ведутся работы по созданию нового авиационного боеприпаса повышенной эффективности.

26.12.2018
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Страны
Россия
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