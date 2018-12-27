На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
ЦАМТО, 26 декабря. В рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в ВС Казахстана поставлена очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ.
За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба.
Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближаются к самолетам пятого поколения.
Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки. Данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Казахстан.
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