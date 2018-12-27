На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ

Полученный в 2017 году истребитель Су-30СМ (бортовой номер "08 красный", серийный номер 10МК5 1508) Сил воздушной обороны Казахстана в ходе "Боевого парада" вооруженных сил Казахстана. Отар, 07.05.2018.

ЦАМТО, 26 декабря. В рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в ВС Казахстана поставлена очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба.

Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближаются к самолетам пятого поколения.

Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки. Данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Казахстан.