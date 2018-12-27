Войти
27.12.2018
ЦАМТО

На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ

282
2
+1
Истребитель Су-30СМ Сил воздушной обороны Казахстана в ходе
Полученный в 2017 году истребитель Су-30СМ (бортовой номер "08 красный", серийный номер 10МК5 1508) Сил воздушной обороны Казахстана в ходе "Боевого парада" вооруженных сил Казахстана. Отар, 07.05.2018.
Источник изображения: Министерство обороны Казахстана

ЦАМТО, 26 декабря. В рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в ВС Казахстана поставлена очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30СМ.

За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба.

Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближаются к самолетам пятого поколения.

Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки. Данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы. Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Казахстан.

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
29.12.2017
Россия передала Казахстану новые Су-30СМ
20.11.2017
Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане
21.09.2017
Военные на "Западе-2017" выполнили все поставленные задачи
06.08.2015
Министр обороны России дал старт международному конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2015»
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
2 комментария
№1
27.12.2018 05:14
Казахстан пожалуй одна из немногих республик, кто платит реальные деньги за военную продукцию.
0
Сообщить
№2
27.12.2018 06:28
Там денег три копейки раз в 10 лет. Елбасы не замечает спецлагеря на 1,5 млн. человек уйгуров, казахов и киргиз, молчит в тряпочку из-за денег. Начали в Великой степи штрафовать за разговоры по русски в Восточно-Казахстанской области, там большинство наших. Зато они Главные американцы в Средней Азии. Ежели переедут два-три миллиона в Россию, то их нацики и молодцы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 06:43
  • 34
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 27.12 06:28
  • 2
На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
  • 27.12 04:39
  • 1
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
  • 27.12 03:03
  • 1
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 27.12 02:55
  • 4
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 27.12 02:45
  • 1
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
  • 27.12 02:10
  • 1
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
  • 27.12 00:58
  • 4
Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"
  • 27.12 00:45
  • 83
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 26.12 23:16
  • 3
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 22:29
  • 5
На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России
  • 26.12 22:23
  • 1
"Ангару-А5" продули и изменили
  • 26.12 22:01
  • 47
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 22:00
  • 1
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
  • 26.12 21:59
  • 1
Стрелы Нетаньяху