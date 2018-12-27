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27.12.2018
ЦАМТО

Передачу ремонтных заводов Минобороны "Ростеху" могут завершить в 2019 году

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Сергей Абрамов
Сергей Абрамов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ростеха"

ЦАМТО, 26 декабря. Передачу ремонтных заводов Минобороны РФ в ведение госкорпорации "Ростех" планируется завершить в следующем году.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Эта работа стартовала довольно давно, движется она, на мой взгляд, умеренными темпами, часть предприятий уже находится и работает в орбите "Ростеха". В зависимости от тех производственных задач, которые перед ними стоят, они либо интегрируются непосредственно в состав кластера вооружений, либо в те субхолдинги, которые находятся у моих коллег. Я думаю, что в следующем году мы эту работу завершим", – цитирует "РИА Новости" С.Абрамова.

Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, в стадии передачи "Ростеху" находятся несколько десятков предприятий, отмечает агентство.

26.12.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Шойгу Сергей
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