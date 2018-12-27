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27.12.2018
ЦАМТО

Владимир Королев: масштаб выполняемых российским флотом задач значительно возрос

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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

ЦАМТО, 26 декабря. Масштаб выполняемых российским флотом задач значительно возрос. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов.

Об этом, как сообщает газета "Красная звезда", заявил на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ России, прошедшем в Санкт-Петербурге на базе Центрального военно-морского музея, главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Главком подчеркнул, что "военно-морское присутствие сил ВМФ России в новом, 2019 году будет осуществляться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры".

"Силы Военно-морского флота будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений. В настоящее время военно-морское присутствие осуществляют около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов", – цитирует "Красная звезда" В.Королева.

"В наступающем, 2019 году усилия Главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск ВС РФ обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане", – сказал главком ВМФ.

При этом, как сообщил В.Королев, приоритетными направлениями строительства и развития Военно-морского флота определены: совершенствование и поддержание на высоком уровне морских стратегических ядерных сил в составе группировок ракетных подводных лодок стратегического назначения; развитие группировок морских сил общего назначения в целях наделения их функциями по стратегическому неядерному сдерживанию; наращивание до требуемого уровня боевого потенциала Военно-морского флота путем строительства и модернизации многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок, многоцелевых кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, самолетов морской авиации, а также создания вооружения, военной и специальной техники для оснащения береговых войск, отмечает газета "Красная звезда".

26.12.2018
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