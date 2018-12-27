За счет модернизации ЗРПК "Панцирь" удалось расширить номенклатуру поражаемых целей

ЦАМТО, 26 декабря. ЗРПК "Панцирь" прошел модернизацию, благодаря которой удалось расширить номенклатуру поражаемых целей.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Линейка этих комплексов развивается очень хорошо. Сейчас завершены работы и проведены испытания по расширению типажа целей с учетом современных угроз. Сделаны определенные выводы и найдены технические решения, позволяющие эффективно уничтожать малоскоростные маневрирующие цели", – сказал С.Абрамов, не уточняя детали.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил "РИА Новости", что летные испытания улучшенной ракеты для модернизированного ЗРПК "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2018 года, а приемочные испытания самого комплекса должны быть завершены до конца 2019 года.