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27.12.2018
ЦАМТО

Патронно-стрелковую отрасль России начнут реформировать в 2019 году

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Патроны
Патроны.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 декабря. "Ростех" намерен в 2019 году начать реформирование патронно-стрелковой отрасли России, центром компетенций в этой области станет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

"Сейчас один из руководителей концерна "Тракторные заводы" Альберт Баков работает у нас в кластере, возглавляет ЦНИИточмаш, который активно реформируется. На базе этого предприятия мы разбираемся с проблемой в патронно-стрелковой отрасли. Я думаю, что в следующем году с учетом предварительных решений, которые принимаются в правительстве РФ, мы будем инициировать определенные реформы", – сказал С.Абрамов.

С учетом санкционного давления, стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, так как часть продукции покупали США или страны-сателлиты, отметил собеседник агентства.

"Сейчас нет объективных возможностей поставлять продукцию на эти рынки, поэтому ищем новые, сохраняем существующие компетенции, перегруппируем активы "Ростеха", которые занимаются этим направлением, и, тем самым, создаем условия для развития стрелковой и патронной отрасли. Центром этой работы является ЦНИИточмаш, обладающий необходимыми научно-техническими и кадровыми ресурсами", – цитирует "РИА Новости" С.Абрамова.

26.12.2018
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США
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Талисман
Тракторные заводы
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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