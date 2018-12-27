Партия танков Т-72Б3 поступила в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище

ЦАМТО, 26 декабря. Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище получило девять танков Т-72Б3. Боевые машины с улучшенными боевыми характеристиками поступили в рамках исполнения гособоронзаказа.

Т-72Б3 с усиленной защитой оснащаются многоканальными прицелами ПНМ "Сосна-У", усиленными двигателями мощностью свыше 1000 л/с, автоматическими коробками передач, модернизированными прицелами ТКН-3 с системой "Дубль", а также ночными бинокулярными приборами наблюдения ТВН-5. Танк получил гусеничные ленты с повышенными сцепными свойствами, а также ведущие колеса с улучшенной очищаемостью. Это обеспечивает устойчивость танка к заносу в повороте и повышенные эксплуатационные характеристики.

Оснащение учебного заведения новыми образцами вооружения и военной техники позволит усовершенствовать подготовку будущих офицеров танковых подразделений Сухопутных войск ВС РФ, говорится в сообщении Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.