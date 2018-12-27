"Дочка" Роскосмоса заключила контракт на третий коммерческий запуск "Союза"

"Главкосмос пусковые услуги" пока не предлагает для коммерческих пусков носитель легкого класса "Союз-2.1в"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (дочерняя структура Роскосмоса, оператор коммерческих пусков ракет "Союз-2.1а") заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщил в среду журналистам директор компании по продажам Евгений Солодовников.

"Мы подписали контракт на третий запуск. Других подробностей пока озвучить не могу. Информацию обнародуем в начале следующего года", - сказал Солодовников.

Он также добавил, что компания пока не предлагает для коммерческих пусков носитель легкого класса "Союз-2.1в". "Она [ракета "Союз-2.1в"] используется в настоящее время военным ведомством. Мы ее на рынке в настоящее время не предлагаем", - сказал Солодовников.

"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета-носитель легкого класса, предназначенная для выведения аппаратов на круговые орбиты высотой до 1,5 тыс. км и солнечно-синхронные орбиты высотой до 850 км.

Интерес к российским ракетам

Заказчики не потеряли интереса к российским ракетам "Союз" после аварии носителя "Союз-ФГ" 11 октября, сообщил Солодовников. "После определенных проблем, которые были, "Союз" быстро вернулся на рынок пусковых услуг, поэтому мы со своей стороны не заметили падения интереса и спроса. Поскольку "Союз" себя реабилитировал, отношение заказчиков, - то, которое мы видим на рынке, - к "Союзу" не изменилось", - сказал он.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе их разделения. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

На борту "Союза МС-10", направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения "Союза". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске отечественного пилотируемого корабля.

Запуск спутников

Также компания "Главкосмос пусковые услуги" планирует найти заказчиков на вывод спутников попутно с запуском в 2019 году российского аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" 2-2, сообщил Солодовников. "Мы уже работаем над тем, чтобы поставить полезные попутные нагрузки на пуск "Метеора", который будет в следующем году, но ждем от Роскосмоса более точной информации, когда состоится запуск", - сказал он.

Спутник "Метеор-М" 2-1 был утрачен после запуска с космодрома Восточный в ноябре 2017 года.

Аппарат "Метеор-М" 2-2 ранее изначально планировалось запустить в 2018 году, однако позже пуск был перенесен на 2019 год из-за неготовности спутника.

Ранее компания заключила два контракта на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1 и CAS500-2. Их планируется запустить в конце апреля и конце июля 2020 года на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Контракт с Корейским институтом аэрокосмических исследований на запуск космического аппарата CAS500-1 был подписан компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" 17 августа 2017 года, а 18 августа аналогичный контракт был заключен с компанией Korea Aerospace Industries на запуск CAS500-2. Предложение на конкурс по предоставлению пусковых услуг для двух корейских космических аппаратов было подготовлено в феврале 2017 года. CAS500-1 и CAS500-2 должны провести съемку Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

Компания "Главкосмос пусковые услуги" создана на основании решения Роскосмоса с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.