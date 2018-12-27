Возможности войсковой ПВО увеличат на 30% к 2020 году

В рамках оснащения современными образцами вооружения войсковой ПВО спланировано перевооружение зенитной ракетной бригады средней дальности на ЗРК "Бук-МЗ"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Наращивание боевого состава войск и комплектное перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО в 1,3 раза. Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью, опубликованном в среду в газете "Красная звезда".

"Планомерное наращивание боевого состава войск и комплектное перевооружение на современные ЗРК позволит к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза", - сказал Леонов. Он рассказал, что в следующем году продолжится наращивание боевого состава и оснащение войск современным вооружением войсковой ПВО.

"На одном из стратегических направлений планируется формирование зенитной ракетной бригады, оснащенной ЗРС дальнего действия С-300В4. В рамках оснащения современными образцами вооружения войсковой ПВО спланировано перевооружение зенитной ракетной бригады средней дальности на ЗРК "Бук-МЗ", - сообщил начальник войск.

По словам генерала, также будет продолжена поставка в подразделения ПВО ЗРК малой дальности "Тор-М2", зарекомендовавшего себя, в том числе в Сирии, как одно из эффективных средств борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. "В подразделения ПВО общевойсковых объединений трех военных округов также продолжат поступать современные ПЗРК "Верба", - добавил Леонов.