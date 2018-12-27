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27.12.2018
ТАСС

Для морской пехоты РФ разработают высокомобильные боевые машины

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Российская морская пехота
Российская морская пехота.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Они будут способны действовать "в любых широтах и климатических условиях", заверил главком ВМФ Владимир Королев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Новые боевые машины морской пехоты будут созданы и приняты на вооружение в России "в среднесрочной перспективе". Об этом сообщил главком Военно-морского флота РФ Владимир Королев, высказывания которого приводит в среду газета "Красная Звезда".

Как отметил главком, "в среднесрочной перспективе планируется создание и принятие на вооружение типоряда боевых машин морской пехоты Военно-морского флота для доставки по морю подразделений морской пехоты к месту выполнения поставленной боевой задачи, уничтожения (поражения) бронеобъектов и живой силы противника, поддержки огнем десанта на всех этапах выполнения боевой задачи".

Королев уточнил, что новые высокомобильные амфибийные боевые машины "будут способны обеспечивать действия морской пехоты в любых широтах и климатических условиях, в том числе арктических".

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на презентацию "Уралвагонзавода", боевая масса БММП составит около 35 т, скорость - 75 км/ч в час по шоссе и 37 км/ч на воде. Экипаж машины составит три человека, десант - 10 морских пехотинцев. Отмечается, что БММП может быть вооружена боевым модулем "Кинжал", в состав которого входят 57-мм орудие АУ-220М и противотанковые ракеты "Атака".

Первые сообщения о планах по созданию специализированных боевых машин для морской пехоты (шифр "Платформа БММП") появились в 2013 году. Тогда в открытых источниках и СМИ приводились различные варианты новой машины, в том числе на колесной базе с боевым модулем от БМП-3 со 100-мм орудием.

В настоящее время на вооружении морской пехоты РФ нет специализированных машин, этот род войск эксплуатирует бронетехнику Сухопутных войск. В частности, на вооружении морской пехоты стоят бронетранспортеры БТР-80Ф и БТР-82А, боевые разведывательно-дозорные машины.

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Атака
АУ-220М
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
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