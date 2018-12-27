Основу океанских группировок ВМФ России составят фрегаты и десантные корабли

В ближней морской зоне, в свою очередь, будут действовать корветы и малые ракетные корабли, отметил главком Военно-морского флота Владимир Королев

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фрегаты и большие десантные корабли составят основу океанских группировок Военно-морского флота России, в ближней зоне основные функции будут выполнять корветы и малые ракетные корабли. Соответствующие заявления главкома Военно-морского флота РФ Владимира Королева приводит газета "Красная Звезда".

"В перспективе основу группировок кораблей в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли, обладающие повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу", - сказал главком.

В частности, отметил адмирал, главное командование флота рассматривает вопрос продолжения строительства больших десантных кораблей проекта 11711 с учетом анализа эксплуатации головного корабля этого проекта "Иван Грен" и улучшения характеристик кораблей этой серии.

Королев уточнил, что основными перспективными надводными кораблями ВМФ ближней морской зоны будут корветы проекта 20380 (по отечественной классификации - сторожевые корабли) и малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М"). По его словам, "данный класс кораблей ВМФ наряду с крупными надводными боевыми кораблями наделен боевыми возможностями по нанесению массированных ударов высокоточным оружием".

Работы по эсминцам и УДК продолжатся

В то же время, отметил адмирал, будет продолжаться работа по созданию кораблей класса "эсминец" и "универсальный десантный корабль" (УДК). Говоря в целом о будущем российского ВМФ, главком отметил, что "страна, имеющая выход к двенадцати морям и трем океанам, имеющая протяженность морских границ более, чем вдвое превышающую сухопутные, обязана содержать, строить и развивать военно-морскую силу, которая обеспечивает реализацию национальных интересов и безопасность страны".

В настоящее время, по данным открытых источников, из надводных боевых кораблей класса "эсминец" и больше у ВМФ России имеется один средний авианосец, три тяжелых ракетных крейсера, три ракетных крейсера и четыре эсминца. УДК на отечественных верфях для российского флота не строились, покупка у Франции УДК "Мистраль" была отменена. Для сравнения в составе военно-морских сил США находятся 11 тяжелых атомных авианосцев, 22 ракетных крейсера и 66 эсминцев.