Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
Владимир Королев отметил, что численность присутствия Военно-морского флота в мировом океане в 2019 году позволит "исключить любые угрозы с морских и океанских направлений"
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты наращивают в прилегающих к России морских акваториях стратегические неядерные системы высокоточного оружия. Об этом сообщил главком Военно-морского флота России Владимир Королев, высказывания которого приводит "Красная Звезда".
По словам главкома, ВМФ будет присутствовать в мировом океане в 2019 году на фоне "резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, развертывания в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры". Королев не уточнил, о каких именно стратегических системах идет речь.
Он добавил, что численность присутствия ВМФ РФ в мировом океане в 2019 году позволит "исключить любые угрозы с морских и океанских направлений". В настоящее время, отметил Королев, в море выполняют задачи "около 100 боевых кораблей и судов ВМФ различных классов".
Как сообщалось ранее, в США была разработана концепция так называемого молниеносного глобального удара, предполагающего уничтожение важных военных объектов противника, в частности, штабов, центров управления и, в первую очередь, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет с помощью неядерного высокоточного оружия. Одним из средств нанесения такого удара станут крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях, а также баллистические ракеты подводных лодок в неядерном оснащении.
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По словам главкома, ВМФ будет присутствовать в мировом океане в 2019 году на фоне "резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации,
Нормально обеспечить выход на боевое дежурство стратегических АПЛ нечем,
обеспечить прикрытие районов патрулирования стратегических АПЛ нечем,
Сформировать несколько океанских эскадр (2 на СФ, 2 на ТОФ, 1 на ЧФ) так-же нечем....
можем только поприсутствовать случайно уцелевшими кораблями......