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27.12.2018
РИА Новости

Рынок коммерческих заказов для ракеты "Союз-2" оценили в 5,8 млрд долларов

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Старт ракеты с космодрома "Восточный"
Старт ракеты с космодрома "Восточный".
Источник изображения: © РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL

БЛАГОВЕЩЕНСК (Амурская область), 26 дек - РИА Новости. Рынок коммерческих заказов для российской ракеты-носителя "Союз-2" оценивается в сумму 5,8 миллиарда долларов до 2026 года, заявили в компании "Главкосмос Пусковые услуги" – операторе коммерческих пусков "Союза-2" с российских космодромов.

"Общий доступный рынок космические аппаратов для "Союза-2" с 2017 по 2026 год оценивается в 3173 аппарата, что составляет 5,8 миллиарда долларов", - сообщила журналистам в среду директор компании по маркетинговым коммуникациям Мила Савельева.

По ее словам, расчеты сделаны на основе анализа рынка, проведенного компанией Euroconsult.

Наибольший интерес для компании представляет рынок малых космических аппаратов от 1 до 250 килограммов (2994 аппарата на 1,78 миллиарда долларов), поскольку сейчас он переживает взрывной рост, отметила Савельева.

26.12.2018
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Страны
Россия
Проекты
Союз-2 РН
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