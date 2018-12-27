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27.12.2018
РИА Новости

В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"

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Пуск ракеты
Пуск ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов.

Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете".

Директор кластера Вооружения госкорпорации Ростех Сергей Абрамов

Индустриальный директор кластера "Вооружение" "Ростеха"

Ракетный комплекс "Булат" будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники.

Так, по данным открытых источников, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был представлен макет необитаемого боевого модуля "Эпоха", оснащенного новым управляемым ракетным комплексом "Булат", а также 57-миллиметровой автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет".

Полный текст интервью

26.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
Эпоха БМ
Компании
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
27.12.2018 04:39
...а также 57-миллиметровой автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет".

Пошла новая мода в Туле  КБТМ с новым Генконструктором или это Сирия с Донбассом просят отказаться от повсеместной 30мм на легкую 350м/сек. 57мм пушечку, все таки или 0,4кг или 2,6кг снаряд прилетит на одной дальности. Но похоже всех зарубежных владельцев БМП заманят на модернизацию из-за  гораздо интересной 57мм. и заводики под новый боеприпас предложат с 3D вместо токарного станка. Теоретически бармалеи смогут в подвале печатать  снаряды и разливать тол, а пластиковую гильзу вообще в каждом доме.
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