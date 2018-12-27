В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. "Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов.
Директор кластера Вооружения госкорпорации Ростех Сергей Абрамов
Индустриальный директор кластера "Вооружение" "Ростеха"
Ракетный комплекс "Булат" будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники.
Так, по данным открытых источников, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был представлен макет необитаемого боевого модуля "Эпоха", оснащенного новым управляемым ракетным комплексом "Булат", а также 57-миллиметровой автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет".
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Пошла новая мода в Туле КБТМ с новым Генконструктором или это Сирия с Донбассом просят отказаться от повсеместной 30мм на легкую 350м/сек. 57мм пушечку, все таки или 0,4кг или 2,6кг снаряд прилетит на одной дальности. Но похоже всех зарубежных владельцев БМП заманят на модернизацию из-за гораздо интересной 57мм. и заводики под новый боеприпас предложат с 3D вместо токарного станка. Теоретически бармалеи смогут в подвале печатать снаряды и разливать тол, а пластиковую гильзу вообще в каждом доме.