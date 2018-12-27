В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"

№1

Байкал57 27.12.2018 04:39

...а также 57-миллиметровой автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет".



Пошла новая мода в Туле КБТМ с новым Генконструктором или это Сирия с Донбассом просят отказаться от повсеместной 30мм на легкую 350м/сек. 57мм пушечку, все таки или 0,4кг или 2,6кг снаряд прилетит на одной дальности. Но похоже всех зарубежных владельцев БМП заманят на модернизацию из-за гораздо интересной 57мм. и заводики под новый боеприпас предложат с 3D вместо токарного станка. Теоретически бармалеи смогут в подвале печатать снаряды и разливать тол, а пластиковую гильзу вообще в каждом доме.