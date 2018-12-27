Ракету "Союз-2.1а" освятят перед пуском с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 дек - РИА Новости. Ракету-носитель "Союз-2.1а" освятят перед запуском с космодрома Восточный, который запланирован на 27 декабря в 05.07 мск, рассказал РИА Новости представитель Благовещенской епархии иеромонах Венедикт.

"Это уже стало традицией Роскосмоса и Российской православной церкви, что мы совершаем молебен и освящаем ракету-носитель. Первые пуски освящал наш правящий архиерей владыка Лукиан, последующие годы уже освящает священник, который служит в городе Циолковский",- сказал иеромонах РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что по традиции "перед каждым нужным и полезным делом для общества и государства совершается молебен на благое дело".

Комментарием Роскосмоса РИА Новости не располагает.

В апреле 2016 года в Циолковском (населенный пункт рядом с космодромом Восточный) был открыт храм Казанской иконы Божией Матери.

Намеченный на 27 декабря пуск будет четвертым с космодрома Восточный. Носитель должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Помимо этого, в качестве попутной нагрузки по контрактам с дочерними предприятиями Роскосмоса "Главкосмос" и "Главкосмос пусковые услуги" будут запущены 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Это японский спутник GRUS, 12 американских аппаратов Flock 3k, южноафриканский ZACube-2, испанский Lume-1, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4 и восемь американских Lemur.

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля 2018 года, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" - номер 3 и 4. В следующем году с Восточного планируется провести один запуск — космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.