Набросы, убийства, харрасмент: жуткие скандалы, сотрясшие научный мир

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. По оценкам журнала Nature, около трети исследователей замешаны в плагиате и фальсификации данных. Причем чем старше научный работник, тем чаще он готов пойти на подгонку полученных результатов. Не стал исключением и уходящий 2018 год.

Хирургия на грани

Скандал с итальянским хирургом Паоло Маккиарини, известным неудавшимися попытками пересадить пациентам созданные им искусственные трахеи, кажется, завершился. Как пишет Nature, последние из опубликованных им работ отозваны седьмого июля 2018 года.

Первые обвинения против Маккиарини были выдвинуты еще в 2014 году, когда выяснилось, что семь из девяти прооперированных им пациентов умерли.

Каролинский институт в Швеции, где работал исследователь, защищал его до последнего и уволил лишь в 2016 году. При этом пост пришлось покинуть и ректору института Андерсу Хамстену.

В сентябре 2016 года Маккиарини возглавил лабораторию "Биоинженерия и регенеративная медицина" в Казанском федеральном университете. Однако уже в апреле 2017 года проект закрыли.

Тем временем в Швеции новый ректор Каролинского института создал комиссию, доказавшую, что Маккиарини и его соавторы сознательно сфальсифицировали данные в шести научных статьях.

Мошенничество высшей пробы

В начале октября трое ученых — Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян — написали открытое письмо в журнал Areo, где признались, что целый год дурачили научное сообщество. Исследователи под вымышленными именами писали абсурдные научные статьи, посвященные исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой идентификации и сексуальной ориентации, и направляли их в авторитетные рецензируемые журналы.

В работах ученые ссылались на несуществующие источники и публикации фиктивных авторов, придумывали цифры и данные опросов, но подлога не заметил практически никто. Из 20 написанных ими работ семь прошли рецензирование у ведущих ученых и были приняты к публикации авторитетными научными журналами.

В начале октября исследователи решили раскрыть себя, хотя и признавались, что опасаются теперь за свою академическую карьеру. Научные журналы, опубликовавшие поддельные статьи, пообещали отозвать их, но никаких официальных комментариев по поводу разразившегося скандала не дали.

Выбросы ... или вбросы?

Осенью 2017 года в атмосфере сразу нескольких европейских стран зафиксировали повышенный уровень радиоактивного изотопа рутения-106. Французская газета Le Figaro связала этот факт с деятельностью российского атомного предприятия "Маяк", так как Ru-106 может быть продуктом переработки свежего облученного ядерного топлива.

В газете предположили, что на "Маяке" пытались получить изотоп церий-144, необходимый для проведения международного эксперимента по поиску стерильного нейтрино SOX (Short distance neutrino Oscillations with boreXino).

В начале февраля этого года корпорация "Росатом", в которую входит предприятие "Маяк", официально опровергла все обвинения, выдвинутые Le Figaro. По словам представителя департамента коммуникаций "Росатома", "никакой связи между зафиксированными ранее повышенными значениями рутения-106 в атмосфере и деятельностью ФГУП "ПО "Маяк" не существует".

Космический детектив

В конце августа в российском сегменте МКС была зафиксирована утечка воздуха, при этом экипаж обнаружил отверстие диаметром два миллиметра в обшивке корабля "Союз МС-09", пристыковавшегося к станции восьмого июня. Скорость утечки была небольшая — около 0,8 миллиметра ртутного столба в час. За ночь она увеличилась до четырех миллиметров ртутного столба, поэтому между орбитальным модулем "Союз" и станцией задраили герметичные люки.

По совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком — каптоновой лентой (особым полимером, используемым для изоляции в самолетах и космических кораблях). Против этого выступала американская сторона — командир МКС Эндрю Фейстел предлагал понаблюдать за ситуацией сутки и только после этого выработать оптимальный план ремонта. Но россияне решили не ждать.

В РКК "Энергия", изготовившей космический корабль, сразу исключили версию о производственном браке. Расследованием инцидента занялась специальная комиссия "Роскосмоса".

В ночь на 12 декабря дыру удалось изучить снаружи. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев при выходе в открытый космос вскрыли микрометеоритную защиту "Союза", взяли пробы с поверхности вокруг отверстия и сделали его фотографии, которые затем отправили на Землю.

"Роскосмос" пока не комментирует ход расследования. Что касается американской стороны, то НАСА отказалось от совместного расследования происшествия.

Сексисты в ЦЕРНе

Выступая первого октября с докладом в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), профессор Пизанского университета Алессандро Струмио заявил, что физику создали и развивали исключительно мужчины и они же добиваются больших успехов в этой отрасли, чем женщины. Основная причина в том, что мы слишком разные, — "мужчины лучше работают с вещами, а женщины с людьми".

По словам исследователя, в начале научной карьеры представителей обоих полов цитируют одинаково, но со временем именно мужчины добиваются большего признания. Поэтому пора покончить с сексистской политикой и отдавать им предпочтение при найме на работу в исследовательские институты. Ученый даже посетовал, что однажды вместо него наняли женщину, хотя его профессиональные заслуги были выше.

Исследовательницы, присутствующие на лекции Струмио, возмутились и запустили в соцсетях флэшмоб с историями о том, как они сталкивались с дискриминацией в институтах и университетах. В ЦЕРН поспешили откреститься от оскандалившегося физика и сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

Отредактированные дети

В конце ноября этого года китайский исследователь Хэ Цзянькуй заявил, что с помощью системы CRISPR/Cas9 отредактировал геномы человеческих эмбрионов перед процедурой искусственного оплодотворения. В результате от здоровой матери и ВИЧ-инфицированного отца родились две девочки-двойняшки с измененной ДНК. Хэ Цзянькуй пояснил, что удалил у детей ген CCR5 и благодаря этому они получили пожизненный иммунитет к ВИЧ.

Научное сообщество резко осудило работу генетика. В Китае более ста ученых написали открытое письмо правительству с требованием законодательно ограничить работу с генами человека. Большинство специалистов сходились во мнении, что технологию CRISPR/Cas9 еще рано использовать на человеке. Слишком велика вероятность побочных эффектов — делеций (хромосомных перестроек, при которых теряется участок хромосомы) и мозаицизма (наличия в тканях генетически различающихся клеток).

В администрации Южного университета науки и технологий Китая, в котором работал Хэ Цзянькуй, заявили, что генетик еще второго февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением заработной платы до января 2021 года. В университете не знали о его экспериментах за пределами учреждения.

Идет расследование заявлений ученого, все опыты с человеческим геномом в стране временно запретили. А самого Хэ Цзянькуя никто не видел с 28 ноября. Согласно сообщениям целого ряда мировых СМИ, он может находиться под домашним арестом.