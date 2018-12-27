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27.12.2018
РИА Новости

Минобороны показало кадры боевых стрельб ЗРК "Тор"

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ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии.
Источник изображения: http://sadko.biz/

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры боевых стрельб зенитных ракетных комплексов "Тор-М2У".

Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, маневры прошли на астраханском полигоне, в ходе них комплексы уничтожили около десяти движущихся мишеней.

Кроме того, личный состав отработал нормативы и порядок заряжания зенитных ракетных комплексов "Тор".



"Тор-М2У" — зенитный ракетный комплекс, способный вести огонь на ходу без остановки. Он предназначен для решения задач ПВО и ПРО. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитный комплекс может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

26.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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