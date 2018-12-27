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27.12.2018
РИА Новости

Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО

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Ракетный огонь на Дамаском
Ракетный огонь на Дамаском, Сирия. 10 мая 2018.
Источник изображения: © REUTERS / Omar Sanadiki

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Сети опубликовали ролики, на которых видны действия сирийских ракетных комплексов по отражению воздушного обстрела Дамаска.



По информации агентства SANA, удар нанесли израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. В результате пострадали трое сирийских военных. Кроме того, поврежден склад боеприпасов. При этом сирийские государственные СМИ сообщили об отражении нескольких вражеских атак. Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал о взрывах в самом городе, однако их причина пока не установлена.



Агентство NNA также сообщило, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары. Издание отмечало, что израильские военные воздушные суда использовали средства защиты от ПВО.

В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявили, что система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты.


26.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
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