Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Сети опубликовали ролики, на которых видны действия сирийских ракетных комплексов по отражению воздушного обстрела Дамаска.

По информации агентства SANA, удар нанесли израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. В результате пострадали трое сирийских военных. Кроме того, поврежден склад боеприпасов. При этом сирийские государственные СМИ сообщили об отражении нескольких вражеских атак. Корреспондент РИА Новости, в свою очередь, рассказал о взрывах в самом городе, однако их причина пока не установлена.

Агентство NNA также сообщило, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и выполняли маневры на низкой высоте, имитируя удары. Издание отмечало, что израильские военные воздушные суда использовали средства защиты от ПВО.

В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявили, что система противоракетной обороны применялась для перехвата зенитной ракеты.