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27.12.2018
РИА Новости

В ВМФ заявили о размещении стратегического оружия НАТО у границ России

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, слова которого приводит издание "Красная звезда".

В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ, отметил он.

Кроме того, Королев рассказал о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Адмирал добавил, что на сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей ВМФ различных классов. По его мнению, это позволяет исключить любые угрозы с моря.

Он также рассказал, что в будущем основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне — фрегаты и большие десантные корабли.

26.12.2018
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