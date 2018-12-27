В ВМФ заявили о размещении стратегического оружия НАТО у границ России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев, слова которого приводит издание "Красная звезда".

В последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ, отметил он.

Кроме того, Королев рассказал о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Адмирал добавил, что на сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей ВМФ различных классов. По его мнению, это позволяет исключить любые угрозы с моря.

Он также рассказал, что в будущем основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне — фрегаты и большие десантные корабли.