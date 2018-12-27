Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки по Дамаску

В Сети опубликовано видео работы средств сирийской ПВО при отражении ракетной атаки над Дамаском.

Как сообщает местное агентство SANA со ссылкой на военный источник, средства противовоздушной обороны сумели сбить большинство ракет прежде, чем они достигли целей.

Тем не менее в результате атаки были ранены три солдата и пострадал склад боеприпасов.

Также сообщается о том, что удар нанесли израильские самолеты с ливанской территории.

На видео показан пуск ракет и взрыв в воздухе.

Руслан Мельников