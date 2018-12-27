Войти
27.12.2018
Российская газета

Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки по Дамаску

231
0
0
ПВО Сирии отражает удар крылатых ракет в районе Дамаска, 14.04.2108
ПВО Сирии отражает удар крылатых ракет в районе Дамаска, 14.04.2108.
Источник изображения: Hassan Ammar / AP

В Сети опубликовано видео работы средств сирийской ПВО при отражении ракетной атаки над Дамаском.

Как сообщает местное агентство SANA со ссылкой на военный источник, средства противовоздушной обороны сумели сбить большинство ракет прежде, чем они достигли целей.

Тем не менее в результате атаки были ранены три солдата и пострадал склад боеприпасов.

Также сообщается о том, что удар нанесли израильские самолеты с ливанской территории.

На видео показан пуск ракет и взрыв в воздухе.


 Руслан Мельников

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Похожие новости
18.12.2018
"Бардак" наводит порядок: бронированные ветераны служат в Сирии
18.10.2017
Подбитые самолеты Израиля нарушили воздушное пространство, заявили в Сирии
09.01.2014
«Хезболла» перевозит сирийские ракеты «Яхонт» в Ливан
11.07.2013
Сирийские повстанцы обвинили Израиль в уничтожении склада ракет «Яхонт»
31.05.2013
Израиль сворачивает разговоры об C-300
20.05.2013
И за десант, и за спецназ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 06:28
  • 2
На вооружение казахстанской армии поступила очередная партия истребителей Су-30СМ
  • 27.12 04:39
  • 1
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия "Булат"
  • 27.12 03:03
  • 1
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 27.12 02:55
  • 4
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 27.12 02:45
  • 1
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
  • 27.12 02:10
  • 1
Флот даст отпор: главком ВМФ РФ предупредил США
  • 27.12 00:58
  • 4
Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"
  • 27.12 00:45
  • 83
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 26.12 23:16
  • 3
Сирия бьет по министрам обороны
  • 26.12 22:29
  • 5
На новом корвете "Громкий" поднят флаг ВМФ России
  • 26.12 22:23
  • 1
"Ангару-А5" продули и изменили
  • 26.12 22:14
  • 33
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 26.12 22:01
  • 47
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 26.12 22:00
  • 1
SpaceX запустила ракету с навигационным спутником ВВС США
  • 26.12 21:59
  • 1
Стрелы Нетаньяху