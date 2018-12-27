Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки по Дамаску
ПВО Сирии отражает удар крылатых ракет в районе Дамаска, 14.04.2108.
Источник изображения: Hassan Ammar / AP
В Сети опубликовано видео работы средств сирийской ПВО при отражении ракетной атаки над Дамаском.
Как сообщает местное агентство SANA со ссылкой на военный источник, средства противовоздушной обороны сумели сбить большинство ракет прежде, чем они достигли целей.
Тем не менее в результате атаки были ранены три солдата и пострадал склад боеприпасов.
Также сообщается о том, что удар нанесли израильские самолеты с ливанской территории.
На видео показан пуск ракет и взрыв в воздухе.
Руслан Мельников
26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
loading...