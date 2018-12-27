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27.12.2018
Российская газета

Испытания гиперзвуковой ракеты США показали на видео

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Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider.
Источник изображения: © US Air Force

Самая быстрая гиперзвуковая ракета Boeing X-51 попала на видео. Можно увидеть, как ракету подвешивают к самолету-носителю Boeing В-52Н, как он поднимается в воздух и пускает X-51.

Над своим детищем американская компания Boeing работает уже несколько лет. Boeing X-51 называют гиперзвуковой крылатой ракетой, но у нее нет крыльев. Она устроена по-другому, и подъемная сила у нее создается тоже по-другому.



Эксперты квалифицируют X-51 как скрамджет - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, пишет "Популярная механика". Его прямоточный двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. И на сегодняшний день X-51 считают одним из самых быстрых летательных средств. Быстрее пока летают только боеголовки баллистических ракет.

На видео показали испытания Boeing X-51 над Тихим океаном. Скрамджет достиг высоты 18200 метров и скорости 5,1 Маха. Полет продолжался 6 минут, ракета пролетела 426 километров. Можно понаблюдать, как после сброса ракеты включается твердотопливный ускоритель и X-51 устремляется ввысь. Достигнув на высоте 18300 метров и скорости 4,6 - 4,8 Маха, аппарат поворачивается "на спину" и в этот момент отстреливается разгонный блок. В дальнейшем Х-51 достигает высоты в 30 тысяч метров и совершает полет до конкретной цели.


 Светлана Цыганкова

26.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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