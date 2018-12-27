На Чукотке пора менять климат

"Академик Ломоносов" подсказывает решение для базы флота в Вилючинске

Одним из главных событий уходящего года эксперты называют запуск реакторов на плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция, строительство которой затянулось на десять с лишним лет, наконец-то в рабочем состоянии и готовится к переходу протяженностью в 13 тысяч километров по Севморпути из Мурманска в чукотский порт Певек, где ее заждались. Запуск обоих реакторов КЛТ-40, каждый мощностью 35 мегаватт прошел в штатном режиме.

“70 мегаватт, вырабатываемых ПАТЭС, хватит, чтобы обеспечить светом и теплом Норильск или даже Мурманск”

"Академик Ломоносов" станет самой северной атомной станцией в мире. Впрочем, работать она может в любой точке планеты – где есть возможность причалить или бросить якорь. Это особенно важно для отдаленных индустриальных и промысловых центров, нуждающихся в надежном энергоисточнике. 70 мегаватт, вырабатываемых ПАТЭС, хватит, чтобы обеспечить светом и теплом город с населением порядка 200 тысяч жителей, то есть как Норильск или даже Мурманск. В Певеке станция запитает Чукотский автономный округ, выручив Билибинскую АЭС, ресурс которой на исходе, и "древнюю", 1944 года постройки, Чаунскую угольную ТЭЦ.

“Мореходность платформы проверили в опытовых бассейнах Крыловского государственного научного центра”

Функциональность ядерных "сердец" опробовали на специальных стендах в Росатоме. Надежность и мореходность специальной баржи-платформы водоизмещением порядка 20 тысяч тонн, с учетом установленных на ней энергоблоков, проверили в опытовых бассейнах Крыловского государственного научного центра, где свыше 120 лет дают путевку в жизнь всем отечественным кораблям и судам. С запуском реакторов на ПАТЭС российская энергетика открывает важную страницу по обеспечению отдаленных районов электроэнергией с помощью экономичных, неприхотливых и безопасных атомных энергоблоков, рассказал "Военно-промышленному курьеру" научный руководитель ФГУП "Крыловский государственный научный центр", доктор технических наук, профессор Валерий Половинкин: "Запуск реактора на первой плавучей атомной электростанции – событие знаковое. Мы в этом сегменте – лидеры. Реакторы достаточно современные, корпус прочный, рассчитанный на сложные ледовые условия, а главное – подача тепла и электрической энергии на необорудованную территорию. Подобными сооружениями решается проблема энергообеспечения Севера, особенно с учётом строительства новых объектов, в том числе и военного назначения. По моему мнению, такие станции нужно строить серийно. Может быть, меньшей мощности и не только с атомной энергоустановкой. К примеру, планируется освоение очень серьёзного Павловского месторождения на Новой земле. Чтобы организовать там добычу металлов, нужен плавучий мобильный энергоблок".

Кстати, первый опыт энергоснабжения отдаленных пунктов мобильными электростанциями в нашей стране получен еще в 1969 году, когда была запущена плавающая теплоэлектроостанция "Северной Сияние". Советский Союз построил шесть таких блоков, работавших на дизельном топливе и газе, мощностью по 10-12 тысяч киловатт, которые питали Зелёный Мыс, Печору, Эльдикан, Мыс Шмидта и Надым. В эксплуатации осталась одна установка – надымская. Однако тепловые станции потребляют много топлива, доставить которое можно только в Северный завоз – короткий промежуток времени, за который населенные пункты требуется обеспечить всем необходимым на целый год. Из-за этого стоимость электроэнергии зашкаливает: тарифы в 15 северных регионах страны достигают 20–237 рублей за киловатт-час, то есть в 5–55 раз выше, чем в среднем по России. А себестоимость электроэнергии на ПАТЭС приблизительно равна оптовым ценам Центральной России. Реакторы "Академика Ломоносова" смогут в течение 35–40 лет бесперебойно давать свет и тепло. Дозаправка требуется раз в три-четыре года. Не случайно наши китайские партнеры разрабатывают свой вариант плавучей АЭС. И России в данном сегменте рынка важно удержать лидирующие позиции. Тем более, только по предварительным прикидкам подобные мобильные блоки хотели бы разместить в камчатском Вилючинске (где располагается база подлодок Тихоокеанского флота) и таймырской Дудинке, в чем заинтересован "Газпром". Технологии строительства ПАТЭС отработаны, и возведение новых плавающих энергоблоков не затянется, как было с "Академиком Ломоносовым", который планировали ввести в эксплуатацию еще в 2013 году. Но сначала провозились с конструкцией, а затем бывший владелец едва не обанкротил Балтийский завод, где возводилась плавучая станция. Уникальное предприятие, более полутора столетий строящее корабли и суда океанского класса, удалось в полном смысле слова спасти лишь после личного вмешательства президента Владимира Путина. Сейчас ситуация на верфях выравнивается, на стапелях – серия атомных ледоколов. И для ПАТЭС той или иной мощности место в программе предприятия найдется. Был бы заказчик.

А в рабочем портфеле Крыловского научного центра есть и другая уникальная разработка, позволяющая обеспечивать электроэнергией отдаленные районы с помощью усовершенствованных корабельных атомных реакторов, которые можно размещать в небольших тоннелях. Корабельные энергоустановки даже советского образца показали полную надежность – трагедия на атомоходе "Курск", где реактор в чрезвычайной ситуации автоматически заглушился, это подтвердила. Подобные энергоисточники удобно использовать, если нужно запитать, скажем, не регионы с сотнями тысяч жителей, в сравнительно компактные объекты, промышленные комплексы. То есть атомные электростанции малой мощности не менее востребованы, чем крупные.

Таким образом, энергетики и корабелы готовы решать проблемы обеспечения светом и теплом отдаленных объектов. Требуется политическая воля.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК" (Санкт- Петербург)