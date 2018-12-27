Раскрыта зависимость российских кораблей от иностранного оборудования

Доля импортного оборудования, используемого при строительстве военных кораблей, составляет примерно десять процентов, для гражданских судов данных показатель достигает 90-95 процентов, сообщил "Mil.Press Военное" замдиректор машиностроительного завода "Винета" Виталий Макаров.

Руководитель проектов компании "МСС" Никита Максимов, которого спросило издание, долю импортного оборудования в гражданских судах оценил в 50 процентов.

"Mil.Press Военное" также расспросило специалистов о доли импорта в электронике. "На рынке, который мы представляем, доля от 70 до 95 процентам принадлежит иностранным компаниям", — сказал руководитель направления работы по гособоронзаказу "Курского электроаппаратного завода" (КЭАЗ) Семен Турицын.

Собеседники издания отметили, что импортозамещению мешает избыточный документооборот, обусловленный действующей внутрироссийской системой стандартов.

"Отечественный поставщик должен иметь военную приемку и большой пакет документов — руководство по эксплуатации, технические условия, паспорт, формуляр. Иностранные компании могут поставлять без инструкции и без приемки военными", — сказал заместитель генерального директора "Морсвязьавтоматики" Алексей Зюзин.

В апреле гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.