Ядерная триада: Россия испытывает подлодку Судного дня

Россия начала испытания атомного подводного беспилотника "Посейдон"

Российские военные начали испытания беспилотной атомной подводной лодки "Посейдон". Тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага. По предварительным данным, мощность боевой части аппарата составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте. Пентагон официально включил "Посейдон" в ядерную триаду России.

В России начались тестовые испытания беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" (океанская многоцелевая система вооружения; по кодификации NATO - "Kanyon", по кодификации ВС РФ - "Посейдон").

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, тесты проходят в морской акватории, надежно защищенной от любых средств разведки вероятного врага. В ходе испытаний ведется подводная отработка ядерной энергетической установки "Посейдона", передает ФАН.

В качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок Военно-морского флота РФ. Работы по аппарату включены в государственную программу вооружения на ближайшие девять лет - вплоть до 2027 года. По некоторым данным, "Посейдон" должен быть передан российскому флоту до конца действия данной программы.

О беспилотной подводной лодке рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта нынешнего года.

"В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей", - пояснил российский лидер.

Основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва. Также возможной целью "Посейдона" являются авианосные ударные группы США.

По последним данным, мощность боевой части "Посейдона" составляет две мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Этого спецбоеприпаса вполне достаточно, чтобы уничтожить крупные прибрежные города, военно-морские базы и вызвать ядерное цунами. Помимо этого, боевая часть подобной мощности с легкостью уничтожит на поверхности моря любую авианосную ударную группу ВМС США.

Вскоре Пентагон официально включил "Статус-6" в ядерную триаду России через отчет о стратегических угрозах для США Nuclear Posture Review, а ВМС Великобритании начали модернизировать подводные датчики и противолодочные самолеты - для обнаружения "Посейдона".

В зарубежной прессе "Статус-6" называют оружием "судного дня". Издание Popular Mechanics со ссылкой на книгу "Подводные лодки мира: руководство по распознаванию скрытых берегов" писало о том, что "Посейдон" является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в мире.

Издание признавало, что боеголовка достаточно велика, чтобы уничтожить весь флот американских авианосцев, однако существует вопрос, как "Посейдон" сможет идентифицировать и найти движущуюся группу противника. Атомная беспилотная подлодка предназначена для пересечения целых океанов, прежде чем запустить детонирование боеголовки у берегов противников, говорилось в материале.

Авторы также отмечали, что новейший подводный беспилотник России может развивать скорость до 70 узлов в час, что равняется более 128 км в час на суше. PM отмечает, что эта скорость превосходит американские подлодки с ядерным реактором и противокорабельные самонаводящиеся торпеды США.

Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков поясняет, что "Статус-6" может разрушить не только прибрежные города, но и весь североамериканский континент.

"Что касается системы "Статус-6" и бомбы особо большого калибра. Она может быть использована для нанесения физико-геологических последствий, которые способны потом нанести большой ущерб.

Если удар такой бомбой будет нанесен в районе разломов в Сан-Андреас, Сан-Бернардино, Сан-Хасинто, они могут инициировать вулканическую деятельность разломов", - уверен аналитик.

По его словам, при таком ударе западное побережье США физически погибнет.

"Также она может инициировать взрыв супервулкана Йеллоустон. Это приведет к уничтожению североамериканского континента. Континент останется, но жизни там не будет никакой. Да, "Статус-6" - это оружие Судного дня. Его применение будет означать, что североамериканский континент вместе со всей жизнью исчезнет", - заверил специалист.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский также посчитал фантастическим намерение Запада пытаться противостоять "Посейдону", передает НСН.

"В годы "холодной войны" они безуспешно пытались построить систему таких датчиков обнаружения для предотвращения выхода советских подлодок Северного флота в Атлантический океан. А в современных условиях это вообще фантастика. СМИ могут много чего заявить, но на практике это нереализуемо", - заверил аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов