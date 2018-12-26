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26.12.2018
Российская газета

Каспийская флотилия приступила к перебазированию в Дагестан

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Корабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии.
Источник изображения: rg.ru

Корабли Каспийской флотилии приступили к перебазированию из Астрахани в Дагестан. Ракетные корветы, артиллерийские корабли и суда обеспечения разместятся на новой военной базе в Каспийске. Об этом заявил глава военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

"На будущий год предстоит обеспечить всем необходимым бригаду морской пехоты", - сказал министр.

Отметим, что решение о переводе Каспийской флотилии было принято в апреле. По мнению экспертов, военный порт около Махачкалы выбран из-за того, что его акватория не замерзает зимой. Следовательно, корабли соединения могут быстрее выйти на оперативный простор для отражения воздушных ударов и подготовиться для боевого пуска ракет "Калибр".

- Каспийский бассейн в связи с возможностями ракет "Калибр" может играть стратегическую роль на ближневосточном, черноморском, среднеазиатском и других направлениях, - считает генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев.

Кстати, в октябре 2015 года с кораблей Каспийской флотилии было произведено 26 пусков крылатых ракет по 11 объектам террористов в Сирии. Все цели были успешно поражены.

Справка "РГ"

Каспийская флотилия - старейшее оперативное объединение флота, образованное в ноябре 1722 года императором Петром I для защиты южных морских рубежей России. За последние три года в боевой состав Каспийской флотилии принято 18 новых кораблей и вспомогательных судов флота. В частности, в состав флотилии вошли три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженных универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".


 Николай Грищенко

25.12.2018
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принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Град Свияжск
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
11770 Серна
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ
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