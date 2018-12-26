Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование

Бельгийские военные, отправленные в составе миссии НАТО в Эстонию, пожаловались на плохое зимнее обмундирование.

Об этом в интервью газете De Standaard заявил глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен, пишет РИА Новости. По его словам, речь идет ни много ни мало об угрозе обморожения, и это при том, что сейчас на территории прибалтийской страны температура держится на уровне около нуля градусов. В ближайшие дни резкого похолодания также не ожидается, но бельгийцы опасаются, что зимой температура упадет до минус 30 градусов. Под вопросом оказалось здоровье 270 военных.

Уссен указал на то, что операция планировалась еще год назад, но этого времени все равно не хватило, чтобы экипировать военнослужащих должным образом. Вместо зимних комплектов формы им выдали балаклавы производства 1950-х годов и бахилы, которые не подходят к современным армейским ботинкам.

Впрочем, бельгийское военное командование уже пообещало, что отправит в Эстонию все необходимое для комфортной службы в зимних условиях.

Алексей Иванов