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26.12.2018
Российская газета

Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: Ирина Калашникова/РИА Новости

Бельгийские военные, отправленные в составе миссии НАТО в Эстонию, пожаловались на плохое зимнее обмундирование.

Об этом в интервью газете De Standaard заявил глава армейского профсоюза ACMP Роже Уссен, пишет РИА Новости. По его словам, речь идет ни много ни мало об угрозе обморожения, и это при том, что сейчас на территории прибалтийской страны температура держится на уровне около нуля градусов. В ближайшие дни резкого похолодания также не ожидается, но бельгийцы опасаются, что зимой температура упадет до минус 30 градусов. Под вопросом оказалось здоровье 270 военных.

Уссен указал на то, что операция планировалась еще год назад, но этого времени все равно не хватило, чтобы экипировать военнослужащих должным образом. Вместо зимних комплектов формы им выдали балаклавы производства 1950-х годов и бахилы, которые не подходят к современным армейским ботинкам.

Впрочем, бельгийское военное командование уже пообещало, что отправит в Эстонию все необходимое для комфортной службы в зимних условиях.


 Алексей Иванов

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Эстония
Проекты
NATO
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