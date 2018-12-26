Видео: ветеран американского спецназа назвал главные преимущества АК
Американский спецназовец и оружейный эксперт Ларри Викерс высказал свое отношение к автомату Калашникова и сравнил два разных калибра АК.
В видеоинтервью, подготовленном Концерном Калашников, он рассказал, что с детства увлекался оружием и впервые получил возможность пострелять из АК в армии на отборочном курсе в спецназе.
"Это очень надежное оружие и гораздо более точное, чем обычно думают. Множество людей вложили свою кровь, пот и слезы, чтобы сделать это оружие таким простым и одновременно надежным. Любого можно научить его обслуживать, собирать и прочее. Но тем не менее это оружие великолепно выполняет свою функцию", - сказал Ларри Викерс.
Он также отметил, что не считает АК устаревшим автоматом. По словам американца, его можно легко модернезировать при помощи современных аксессуаров, например, хорошего оружейного ремня, коллиматорного прицела и, при необходимости, фонаря. После этого оружие полностью соответствует современным требованиям.
Эксперт высказал свое мнение и о калибрах "калаша". Если бы пришлось выбрать боеприпасы только одного калибра, он бы предпочел боеприпасы 7,62. Но если бы выбор оказался шире, то обязательно взял бы и патроны 5,45. "Это в целом более точный боеприпас. У 5,45 мягче отдача, это облегчает стрельбу. Но если надо стрелять через препятствия, автомобили, лобовое стекло, 7,62 для этого подходит лучше", - объясняет Ларри Викерс.
Руслан Мельников
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
гораздо более точное, чем обычно думают.Верно!
Нормальная кучность боя АК74 - это 4 одиночных пули в круг 15см на дальности 100м. А нормальная кучность боя М-16 - это 6 одиночных пуль в круг 4см на дальности 25м, что соответствует кругу 16см на дальности 100м. То есть, кучность боя АК74 и М-16 практически одинакова.
Другое дело, что руководство по М-16 требует добиваться нормальной кучности от каждого стрелка, а у нас нормальную кучность из АК74 должны показать только 2-3 лучших стрелка подразделения при приведении оружия к нормальному бою. А в упражнениях нашего курса стрельб для "отлично" достаточно показать кучность 35см, то есть в 2,3 раза хуже, чем возможности автомата.
Вывод: хуже стреляют не АК74, а наши автоматчики, а точнее - руководство нашего Главного управления боевой подготовки Минобороны, начальник которого не хочет даже обсуждать это упрощенчество в курсе стрельб.
если надо стрелять через препятствия, автомобили, лобовое стекло, 7,62 для этого подходит лучшеА вот это - НЕ верно. Пробивная способность пуль 5,45-мм и 7,62-мм практически одинакова - 7,62-мм пробивает всего на 8% более толстые преграды.
Терять кучность стрельбы очередью, настильность стрельбы (дальность прямого выстрела по головной у 5,45-мм - 357м, а у 7,62-мм - всего 280м) и в 1,5 раза бОльший БК ради 8% пробивной способности, которые на практике ничего не решают ?!