Мало денег и оружия: что волнует армию США

Какие события в военной сфере в США называют главными в 2018 году

Односторонний выход Вашингтона из РСМД и решение о выводе войск США из Сирии и Афганистана, видимо, не являются знаковыми для американских СМИ. Неудачный перехват противоракеты и недостающее количество бомб стали более важными событиями, по версии авторитетного издания Defense News. Какие еще события названы главными в уходящем 2018 году, - в обзоре "Газеты.Ru".

На днях "Газета.Ru" опубликовала свою версию топ-10 военных событий в жизни Вооруженных сил России в 2018 году. На этот раз мы представляем редакционную точку зрения Defense News, какие события и публикации в уходящем году вызвали наибольшие интерес у читателей этого издания (Year in review: Top stories from 2018).

Некоторое удивление вызывает то, что многие - и причем важнейшие - события уходящего года на мировой военно-политической сцене не включены в так называемый Year in review.

Например, в топ событий не вошли возможный выход Вашингтона из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), решение главы Белого дома Дональда Трампа о выводе подразделений и частей ВС США из Сирии, а также значительное сокращение американского воинского контингента в Афганистане (что равносильно косвенному признанию поражения США в этой семнадцатилетней войне), усиление геополитических рисков и противостояние на юго-востоке Украины и в Черном море.

Обморожение американских пилотов в рядовом учебно-тренировочном полете представляется изданию более значительным событием, чем возможное развязывание масштабного регионального конфликта на европейском континенте.

Тем не менее, представляем вниманию читателей версию наиболее значимых событий 2018 года именно в той последовательности, в которой она опубликована в Defense News.

1. Январь 2018 года - неудачный перехват противоракеты SM-3 Block IIA

В конце января 2018 года перехват уже второй баллистической ракеты ВМС США закончился неудачей на полигоне на Гавайях. Противоракета на этот раз была представлена версией SM-3 Block IIA. Это стало уже вторым неудачным испытанием противоракеты корпорации Raytheon.

Это было тем более неприятно для США, что в американских усилиях по совершенствованию противоракетной обороны в тот период не отмечалось прогресса, в то время как Северная Корея демонстрировала чуть ли не ежедневные успехи в планировании и решимости нанесения удара по североамериканскому континенту ракетами с ядерными боезарядами.

2. В США заканчиваются бомбы

Лучшее оружие Америки теперь основывается всего лишь на части все больше и больше сокращающейся промышленной базы. В некоторых случаях оно полностью основывается на компонентной базе из Китая.

Пентагон планирует инвестировать больше чем $20 млрд в производство боеприпасов в следующем финансовом году. Но позволит ли это сделать реальным промышленная база, чтобы осуществить такие крупные закупки в будущем, задавались вопросами эксперты в США. В ходе конфликтов последнего времени США расходовали средства поражения все более нарастающими темпами.

3. Слепой и замерзающий самолет: ВМС США расследуют подробности ужасающего полета EA-18G Growler

29 января двухместный EA-18G совершал полет на высоте 25 тыс. футов приблизительно в 60 милях к югу от Сиэтла. Экипаж получил предупреждение, что система, которая управляет температурой и давлением воздуха в кабине, подверглась обледенению.

Температура в кабине самолета опустилась до минус 30 градусов. Возник туман. Стекла кабины и приборная доска самолета покрылись слоем льда. Экипаж стал почти слепым.

Только благодаря усилиям пилотов и наземных служб, самолет удалось благополучно посадить. Экипаж получил серьезные травмы, связанные с обморожением.

К тому времени, когда полет был закончен, два элитных пилота испытательной эскадрильи были срочно отправлены на лечение, и ВМС США имели дело с еще одной неудачей системы контроля над состоянием параметров в кабине самолета РЭБ EA-18G Growler, отвечающих за жизнедеятельность экипажа.

4. Вашингтон дразнит медведя: ВВС США обустраиваются на заднем дворе России

Американские ВВС увеличивают инвестиции, которые позволят им легко развернуться на авиационных базах союзников по НАТО в Восточной Европе и эффективно действовать на "западном фланге" России.

Поскольку минобороны США в целом расширяет свое присутствие в Европе, не отстают от него и военно-воздушные силы США.

Администрация Дональда Трампа планирует потратить $828 млн в 2019 году на создание и совершенствование военной инфраструктуры в Европе. Это расценивается Пентагоном как часть продолжающейся инициативы по сдерживанию российской агрессии и укрепления обороноспособности европейских союзников.

Почти половина этого финансирования проходит по статьям американских военно-воздушных сил.

5. ВМС США готовятся закупать корабли существенно большего водоизмещения

Американские надводные силы планируют закупать большие корабли, которые в перспективе заменят их стареющие крейсеры. Под руководством начальника штаба морских операций ВМС США создана внушительная по своему составу экспертная комиссия, которая должна выработать требования к перспективному кораблю большого водоизмещения, который должен прийти на замену крейсеру типа "Тикондерога". Первый корабль нового типа ожидается в 2023-м или 2024 году. В качестве оружия для перспективного крейсера рассматриваются в том числе рельсотроны и боевые лазеры.

6. ВМС США ощущают нехватку подготовленных кадров судоводителей

У руководства ВМС США возникло много вопросов к младшим офицерам и в первую очередь к уровню их готовности управления кораблем сразу после зачисления в тот или иной экипаж.

Трехмесячная внутренняя проверка, проводимая высокопоставленными американскими руководителями надводных сил ВМС США, выявила значительные проблемы, связанные с навыками управления кораблем почти у 85% младших офицеров. Из 164 проверенных офицеров только к 27 из них не было никаких претензий, у 108 были "некоторые проблемы", а у 29 младших офицеров были "значительные проблемы", связанные с их готовностью к управлению кораблем.

7. ВМС США приостанавливают программу переоборудования эсминцев на жидком топливе в корабли-гибриды

Военно-морские силы США отменяют программу, которая предусматривала установку топливосберегающих гибридных электроприводов на 34 эсминцах ВМС США, оставляя только один корабль для последующей отработки технологий.

В 2018 году на эти цели предполагалось истратить $6,3 млн. Однако финансирование практически обнулено не только в этом, но и в последующие годы. До настоящего времени на программу эсминцев-гибридов было израсходовано приблизительно $52 млн.

Вся программа, как ожидали ранее, должна была обойтись в $356,25 млн. И вот теперь от нее решено отказаться. Военно-морские силы США будут использовать эсминец DDG-103 Truxtun в качестве испытательного стенда, чтобы наблюдать, окупается ли эта технология в конечном счете. Truxtun - 55-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 года 62 эсминцев УРО типа "Арли Берк", строительство которых было одобрено конгрессом США.

8. Пентагон планирует войну с Китаем и Россией

У войны с Китаем и войны с Россией были бы некоторые схожие черты, полагают в военном ведомстве США, но Пентагон должен выяснить, как и где стоит вложиться в совершенствование вооруженных сил США, чтобы в худшем случае иметь дело с обоими противниками одновременно.

Стратегия национальной обороны, не так давно преданная огласке, идентифицировала конкурентов США - Россию и Китай - как основную проблему, стоящую перед Пентагоном.

Однако в военном ведомстве США считают, что планы, необходимые для противостояния каждому противнику по отдельности, находятся в определенном противоречии, и в первую очередь это касается располагаемых ресурсов. Одновременное столкновение с обеими державами в США считают нежелательным развитием событий.

В качестве вывода можно сказать следующее - от подобного Year in review у авторитетного издания Defense News все-таки ожидали большего, гораздо более глубокого анализа мировых общестратегических трендов и тенденций в сфере развития вооружения.

Михаил Ходаренок