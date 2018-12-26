СМИ США: Если бы РФ хотела, то пустила бы ко дну весь украинский флот

Американское издание National Interest сделало попытку обстоятельно разобраться в том, что произошло с украинскими катерами и рейдовым буксиром близ Керченского пролива. Важно, что это редкий случай, когда западное средство массовой информации не следует пропагандистским курсом и выбирает возможность здраво проанализировать ситуацию.

Американский журналист Лайл Голдстайн публикует статью, в которой приходит к выводу, что Россия действует вполне разумно, вводя "строгие нормы прохода кораблей через Керченский пролив".

По словам Голдстайна, мост через достаточно узкий пролив сам по себе является сложным объектом при осуществлении судоходства, а потому Россия старается обеспечить безопасность такого судоходства – в том числе с предложением лоцманских услуг.

Голдстайн констатирует:

России пришлось достаточно грубо учить украинцев действовать по правилам навигации. Они (украинцы) разозлили медведя. Но этот факт точно нельзя рассматривать как повод для начала мирового противостояния, тем более для противостояния ядерных держав.

По словам журналиста NI, если бы у России действительно были намерения по нагнетанию военной обстановки, вся западная территория РФ "была бы давно заполнена ракетами СМД (средней и меньшей дальности), которые были бы нацелены на Европу".

Голдстайн:

Москва давно бы закрыла для Украины всё Азовское море и пустила бы ко дну украинский флот. Она давно бы поставила непреодолимый забор и вручила всем желающим украинцам российские паспорта, но русский медведь не делает этого.

Источник изображения: ВМС Украины

По словам американского журналиста, ключевым эпизодом является тот факт, что в керченском инциденте никто не погиб.

Примечательно, что под статьёй стоит привычная приписка о том, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции NI. Имеют полное право…