Андрей Равков: размещение базы США в Польше — источник военной угрозы

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков рассказал в интервью РИА Новости о поставках российских самолетов в республику, о том, что может подорвать единство НАТО, а также как Россия и Белоруссия будут совместно бороться с источниками военной угрозы.

— Обращалась ли Россия к Белоруссии по вопросу продления сроков аренды двух военных баз на территории республики? Когда предполагается прийти к окончательному решению этого вопроса?

— Согласно межправительственным соглашениям, заключенным Республикой Беларусь и Российской Федерацией 6 января 1995 года, на территории Беларуси расположены два российских военных учреждения: радиоузел "Барановичи" и радиостанция "Вилейка". Стоит отметить, что эти объекты не наделены статусом военных баз.

Межправительственные соглашения по радиоузлу "Барановичи" и радиостанции "Вилейка" вступили в силу 7 июня 1996 года и истекают 6 июня 2021 года. Официальных обращений по вопросу продления сроков соглашений в министерство обороны пока не поступало, вместе с тем такой вопрос обсуждался в рамках рабочих консультаций. Учитывая срок действия соглашений, вопрос об их пролонгации, вероятнее всего, будет решаться в следующем году, соответствующие мероприятия предусмотрены двусторонним планом военного сотрудничества на 2019 год.

— Ранее официальная Варшава сообщила, что Польша хотела бы разместить на своей территории на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов, и что якобы это уже "решенный вопрос". Как вы расцениваете подобные заявление польских соседей? Какие ответные шаги могут быть предприняты Минском и Москвой в рамках союзнических отношений?

— Действительно, в текущем году польское руководство выдвинуло инициативу о размещении на своей территории на постоянной основе американской бронетанковой боевой бригадной группы. Основной целью размещения бригады сухопутных войск США, по мнению польского руководства, должна стать "защита Польши и стран Балтии от российской агрессии", в частности, участие в обороне так называемого Сувалкского коридора. Авторы документа также заявляют о готовности Варшавы выделить на реализацию этого проекта до 2 миллиардов долларов.

В то же время большинство экспертов сходятся во мнении, что размещение американской базы в Польше вряд ли приблизит большую войну в Европе – этого не хотят ни США, ни европейцы, ни тем более Россия, но таким шагом американцы могут усилить контроль над Европейским союзом. Одновременно создание американской базы в Польше может подорвать единство НАТО. Есть вероятность того, что другие члены альянса также потребуют строительства американских баз на своей территории.

Кроме того, необходимо учитывать наличие "Основополагающего акта Россия – НАТО", подписанного в 1997 году, в рамках которого альянс обязался не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. А если президент США примет предложение Польши, то Российская Федерация получит веские основания для продолжения отстаивания своих интересов.

Что касается Беларуси, то любое размещение иностранных войск на сопредельных территориях так или иначе воспринимается в качестве источника военной угрозы для нашего государства, то есть является фактором или совокупностью факторов, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию военной опасности до уровня военной угрозы, как это определено в Военной доктрине Республики Беларусь.

В этой связи заявления наших польских соседей мы воспринимаем серьезно, так как это может активизировать дальнейший рост напряженности по линии Запад-Восток. Очевидно и то, что такие шаги не содействуют укреплению международной и региональной безопасности и стабильности.

В то же время Республика Беларусь является субъектом Союзного государства с Российской Федерацией, где действует единая оборонная политика. Наличие и функционирование региональной группировки войск, имеющей в своем составе все компоненты, необходимые как для обороны, так и для адекватного ответа, – эффективный фактор сдерживания и гарант безопасности граждан Беларуси и России.

— Не кажется ли вам, что страны НАТО пошли на хитрость, говоря о размещении американской базы в Польше в обход альянса? Для чего это делается? Как вы прокомментируете складирование тяжелого вооружения по линии НАТО в прибалтийских странах?

— Я бы не называл это хитростью. Польша и США являются членами НАТО, поэтому говорить о размещении американской базы на польской территории в обход альянса не совсем корректно. Что касается преследуемых целей, то, на мой взгляд, намерения военно-политического руководства Польши прагматичны и условно связаны с обеспечением национальной безопасности. Речь идет скорее о получении реальной выгоды в политике и экономике.

Во-первых, наличие так называемой американской базы позволит Польше взимать с США арендную плату за использование земель и инфраструктуры на своей территории. Во-вторых, это дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для рядовых поляков, так как функции обслуживания неизбежно будут выполнять именно они. В-третьих, получение дополнительных преференций в структуре блока НАТО при безусловной поддержке США как ведущего государства альянса. И в-четвертых, демонстрация ведущим странам Европы своей независимости во внешней политике и возрастающего значения Польши в рамках Евросоюза. Таким образом, раздувание мнимой российской военной угрозы – не что иное, как повод для реализации своих планов.

В отношении складирования тяжелого вооружения по линии НАТО в прибалтийских странах мы неоднократно заявляли, что эти государства являются белыми зонами на карте Европы, так как они не участвуют в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, и в перспективе маловероятно, что ими станут. Причина в том, что адаптированный ДОВСЕ, который открыл доступ для присоединения других государств – участников ОБСЕ, в том числе и стран Балтии, так и не вступил в силу.

На мой взгляд, чтобы избежать недопонимания в отношении распространения тяжелых вооружений по Европейскому континенту, необходимы переговоры о новом режиме контроля над обычными вооружениями с участием всех государств Евро-Атлантического региона, в том числе в рамках диалога о рисках и вызовах европейской безопасности, который проходит в настоящее время под эгидой ОБСЕ.

— Беспокоит ли вас конфронтация по линии РФ – США (НАТО), которая наблюдается в последнее время? Какие шаги, по вашему мнению, необходимо предпринять сторонам, чтобы хотя бы немного нивелировать ситуацию?

— Беларусь, ввиду своего геополитического положения, всегда находилась на острие противоречий между Востоком и Западом. Как показывает наша история, игнорирование этого факта всегда приводило к тяжелым последствиям для Беларуси. Поэтому происходящие в настоящее время процессы в отношениях между ведущими мировыми державами, такими как Российская Федерация и США, не могут оставаться для нас незамеченными. В вопросах безопасности нельзя оставаться статистами.

Надеюсь, что, несмотря на имеющиеся противоречия, здравый смысл все же будет сохранен и не будет импульса для дальнейшей эскалации напряженности. Наша позиция неизменна – необходим диалог. Диалог, основанный на общепринятых принципах равенства и мирного урегулирования споров. Диалог, в котором важно научиться не только слушать, но и слышать позицию противоположной стороны.

— Российский "Алмаз-Антей" сообщил, что досрочно передал Беларуси партию ЗРК "Тор-М2". Я так понимаю, что эти ЗРК будут базироваться возле Островца в районе строительства БелАЭС. Чем вызвана необходимость досрочной поставки, какие функции будут выполнять эти комплексы?

— Действительно, батарея зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" должна была прибыть до конца 2018 года. Однако профессионализм специалистов и возможности оборонно-промышленного комплекса России позволили досрочно выполнить заказ. А мы не стали ждать: оперативно провели процедуру приема-передачи, и комплексы уже в Беларуси.

Пятая батарея этих уникальных комплексов поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе строящейся Белорусской атомной электростанции. С первого декабря этот полк заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне и выполняет задачи по прикрытию участка воздушного пространства на северо-западном направлении Республики Беларусь и в рамках этого и атомной электростанции.

— Получила ли Беларусь от российских партнеров четыре учебно-боевых самолета Як-130? Если нет, когда предполагается закрыть этот контракт? Возможно, Минск и Москва обсуждают еще какие-то поставки вооружения, например ракетного?

— В рамках реализации контракта с открытым акционерным обществом "Научно-производственная корпорация "Иркут" поставка третьей четверки учебно-боевых самолетов Як-130 для Вооруженных сил Беларуси спланирована в марте следующего года. Кроме того, заключен контракт на поставку СУ-30СМ. В следующем году мы планируем получить первое звено этих самолетов.

— Не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал о том, что можно на летние каникулы отправлять студентов в армию "для привыкания". Возможна ли такая перспектива для студентов и действительно ли станет меньше отсрочек?

— На самом деле такая практика – отправка студентов в армию – уже существует: в соответствии с законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года "О воинской обязанности и воинской службе" в рамках обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах в вузах и ссузах при дневной форме получения образования. Программа подготовки предусматривает в том числе и итоговую практику на базе воинских частей. В войсках эти студенты проводят от 126 до 144 учебных часов.

Что касается ситуации с призывом на срочную службу в целом, то фактически сейчас подавляющее большинство мужчин – почти 80% – не получает военно-учетной специальности.

Дело в том, что в предшествующий период мы имели значительный избыток призывных ресурсов и в начале 2000-х годов в армию не призывали даже тех, кто имел снятые или погашенные судимости. Максимально учитывая потребности и интересы людей, законодательством были определены основания для предоставления отсрочек, число которых было и остается самым большим в мире среди армий, где есть служба по призыву.

Но обстановка изменилась – сегодня нет избытка призывных ресурсов, однако есть необходимость готовить военно-обученный резерв в этой конкретной обстановке, а основной формой подготовки была и остается срочная военная службы. Речь идет о военной безопасности государства. Ситуация, когда значительная часть граждан не участвуют в защите национальных интересов, недопустима. И решение этой проблемы только одно – внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки от призыва, естественно, с соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан.

Конечно же, отсрочки, например, по семейному положению, по состоянию здоровья и ряду иных оснований, будут предоставляться. В интересах военного ведомства, чтобы ни один человек, который имеет то или иное заболевание, не был призван в вооруженные силы.

Одновременно военное ведомство работает над повышением статуса военнослужащего срочной службы в обществе, мотивированности к прохождению службы. С 1 января 2019 года более чем в два раза повышается денежное довольствие военнослужащих срочной службы.

Прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты этой категории военнослужащих, в том числе о предоставлении преимущества при поступлении на государственную службу гражданам, отслужившим в армии, предоставлении им льгот при трудоустройстве, преимущества при поступлении в учреждения образования и получении жилья в общежитии и ряд других мер.