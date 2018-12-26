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26.12.2018
РИА Новости

Эксперт отметил высокое качество российского вооружения

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Стратегический бомбардировщик ТУ-160
Стратегический бомбардировщик ТУ-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы обладают широким спектром современной техники, практически все основные виды вооружений российской армии серьезно обновлены, считает академик РАН, экс-секретарь Совета Безопасности России Андрей Кокошин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия превосходит все страны мира по доле современного оружия в армии. Сегодня, по его словам, современной является 61,5% техники в Вооруженных Силах РФ.

"Российские Вооруженные Силы действительно вышли за последние несколько лет на совершенно новый уровень оснащенности самыми современными вооружениями. Причем по весьма широкому спектру", - сказал РИА Новости Кокошин.

По его словам, за последнее время были серьезно обновлены и стратегические ядерные силы, и система предупреждения о ракетном нападении, а также силы общего назначения, бронетанковая техника и реактивные системы залпового огня.

"Особенно (это касается) воздушной составляющей, ударной авиации, которая может работать в самых различных условиях и решать очень широкий круг задач. Это касается и боевых вертолетов", - добавил Кокошин.

Эксперт отметил, что Минобороны РФ уже на протяжении длительного периода времени уделяет большое внимание средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые играют все возрастающую роль в современной обстановке, в реальных боевых действиях.

"Средства радиоэлектронной борьбы уже превратились из вспомогательного средства, из средства обеспечения в реальное боевое средство. Такие современные РЭБ появляются регулярно у нас и в достаточном количестве на вооружении у российских ВС, у различных их видов и в родах войск", - рассказал Кокошин.

Он добавил, что во всем мире, в том числе и на западе качества и характеристики российского оружия оценивают высоко.

"Если говорить о таких устойчивых тенденциях, оценках последнего времени, я думаю, что российское оружие оценивается весьма высоко. И в таких странах как США, и у их западноевропейских союзников. И китайские, оценки, я знаю, наших вооружений, достаточно хороши. Да и во многих других странах. Так что и на уровне экспертов, и на уровне военачальников оно оценивается весьма высоким образом", - подытожил Кокошин.

25.12.2018
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