Россия распространила контрсанкции на "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство РФ распространило специальные ответные меры на украинские госкомпании "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", следует из опубликованного на сайте кабинета министров постановления.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в Twitter сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Отмечалось, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

"Укрспецэкспорт" — государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

"Укроборонпром" занимается разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов.