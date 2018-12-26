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26.12.2018
РИА Новости

Россия распространила контрсанкции на "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"

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ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Источник изображения: ukroboronprom.com.ua

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Правительство РФ распространило специальные ответные меры на украинские госкомпании "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт", следует из опубликованного на сайте кабинета министров постановления.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в Twitter сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Отмечалось, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

"Укрспецэкспорт" — государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

"Укроборонпром" занимается разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов.

25.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Персоны
Медведев Дмитрий
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