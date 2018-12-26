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26.12.2018
РИА Новости

Экс-губернатора Петербурга избрали председателем совета директоров ОСК

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Георгий Полтавченко
Георгий Полтавченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), сообщила пресс-служба ОСК.

Ранее в декабре Полтавченко вошел в совет директоров ОСК после того, как правительство РФ выдвинуло новых представителей в качестве кандидатов для избрания в совет директоров ОСК. Среди них, помимо Полтавченко, замминистра обороны Алексей Криворучко, замгендиректора — директор дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша и замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев. Все они вошли в совет.

"Двадцать пятого декабря 2018 года состоялось заседание совета директоров ОСК, на котором было принято решение об избрании Георгия Полтавченко председателем совета директоров корпорации", - говорится в сообщении.

Георгий Полтавченко родился в 1953 году в Баку. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Электронно-медицинская аппаратура". Работал инженером в НПО "Ленинец", инструктором в Невском РК ВЛКСМ. В 1999 году был назначен на должность полномочного представителя президента РФ в Ленинградской области, после – в Центральном федеральном округе, с 2011 по 2018 годы был губернатором Санкт-Петербурга.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

25.12.2018
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