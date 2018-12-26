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26.12.2018
Военное обозрение

В КНР приступили к строительству второго фрегата для Пакистана

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На верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае состоялась церемония закладки второго фрегата класса "Тип-054A", предназначенного для ВМС Пакистана, сообщает ЦАМТО.

Ракетный фрегат проекта 054А ВМС Китая

Источник изображения: Navy Recognition

О заключении первого контракта на поставку двух кораблей "Тип-054A" стало известно в конце 2017 года. В июне текущего года военное ведомство Пакистана сообщило о подписании второго контракта на строительство двух дополнительных фрегатов того же типа. Тогда же было подтверждено, что все 4 корабли должны быть поставлены в Пакистан в 2021 году. При этом стоимость сделки военные раскрывать не стали.

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") состоит на вооружении китайских ВМС с 2008 года. Его водоизмещение – 3,5 тыс. тонн, длина – 134 м, скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3,8 тыс. миль на скорости 18 уз. В состав силовой установки типа CODAD входят четыре дизеля производства компании SEMT Pielstick.

Корабль вооружен зенитными управляемыми ракетами HHQ-16 (дальностью до 40 км), противокорабельными ракетами C-802, 76-мм артиллерийской установкой и двумя 30-мм АУ "Тип-730A". Фрегат также оснащен шестью торпедными аппаратами (324 мм) и двумя бомбометными установками RBU-1200. Для расширения возможностей борьбы с подлодками на корпусе фрегата установлена гидроакустическая станция (ГАС).

Данные о вооружении "пакистанской" серии кораблей пока не раскрываются.

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Продукция
YJ-82
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